Không còn khả năng mang thai tự nhiên sau 2 lần thai ngoài tử cung

Ở tuổi 32, chị Hoàng Thị Mai Anh (Hải Phòng) đã trải qua hành trình tìm con đầy gian nan. Hai lần liên tiếp mang thai ngoài tử cung không chỉ để lại những tổn thương về thể chất và tinh thần mà còn buộc chị phải cắt cả hai vòi trứng, đồng nghĩa với việc, chị không còn khả năng mang thai tự nhiên.

Chưa dừng lại ở đó, chị còn từng được chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nội tiết chuyển hóa (PMOS), đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây rối loạn phóng noãn và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Người mắc hội chứng này cũng có nguy cơ cao bị quá kích buồng trứng nếu thực hiện IVF theo phác đồ kích thích thông thường.

Không còn cơ hội mang thai tự nhiên và ngày càng áp lực vì tuổi tác, sau khi được bạn bè giới thiệu, vợ chồng chị Mai Anh quyết định tìm đến Trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh. Tại đây, chị được ThS.BS Nguyễn Hồng Hạnh thăm khám toàn diện, đánh giá chuyên sâu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, từ đó xây dựng một phác đồ điều trị cá thể hóa phù hợp với tình trạng.

Việc lựa chọn đúng phương pháp, đồng thời được đội ngũ bác sĩ theo dõi sát sao trong từng giai đoạn điều trị đã giúp gia đình chị dần lấy lại niềm tin và mở ra hy vọng mới trên hành trình tìm con.

ThS.BS Nguyễn Hồng Hạnh tiếp thêm hy vọng cho gia đình trên hành trình tìm con

Mini IVF - lựa chọn an toàn cho người có nguy cơ quá kích buồng trứng

Sau khi đánh giá toàn diện cho thấy chị Mai Anh thuộc nhóm có nguy cơ cao quá kích buồng trứng nếu áp dụng phác đồ IVF kích thích thông thường. Vì vậy, ThS.BS Nguyễn Hồng Hạnh đã tư vấn lựa chọn Mini IVF và xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa nhằm tối ưu hiệu quả điều trị đồng thời giảm thiểu rủi ro cho người bệnh.

“Với những trường hợp đã cắt hai vòi trứng như Mai Anh, IVF là phương pháp hỗ trợ sinh sản giúp gia đình sớm đón con. Đồng thời, Mai Anh còn thuộc nhóm bệnh nhân có nguy cơ quá kích buồng trứng cao nếu sử dụng phác đồ kích thích thông thường. Vì vậy, tôi lựa chọn Mini IVF với phác đồ kích thích nhẹ, cá thể hóa theo dự trữ buồng trứng và đáp ứng điều trị của người bệnh. Mục tiêu không phải lấy thật nhiều trứng, mà là thu được những trứng trưởng thành có chất lượng tốt, vừa giảm nguy cơ quá kích buồng trứng, vừa tạo được số lượng phôi phù hợp để tối ưu cơ hội mang thai”, ThS.BS Nguyễn Hồng Hạnh chia sẻ.

Quá trình chọc hút trứng diễn ra thuận lợi với 20 trứng trưởng thành

Thực tế, dù áp dụng liệu trình Mini IVF với liều thuốc kích trứng nhẹ, chị Mai Anh vẫn có kết quả vượt ngoài mong đợi. Quá trình chọc hút trứng, chị vẫn thu được 24 trứng, trong đó có 20 trứng trưởng thành và tạo được nhiều phôi chất lượng tốt để lựa chọn cho quá trình chuyển phôi.

Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe, BS. Hạnh lựa chọn 2 phôi ngày 5 chất lượng tốt để chuyển vào buồng tử cung cho chị Mai Anh. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi cả hai phôi đều làm tổ thành công, mang đến một thai kỳ song thai khỏe mạnh.

Sau nhiều năm mong ngóng, gia đình chị đón hai thiên thần nhỏ kháu khỉnh, đáng yêu. Hai em bé Lộc và Tài như món quà quý giá mà cuộc sống bù đắp sau những tháng ngày kiên trì.

Hai em bé Lộc - Tài chào đời khỏe mạnh với sự hỗ trợ của ThS.BS Nguyễn Hồng Hạnh

Tối ưu chi phí, mở cơ hội đón con yêu nhờ Mini IVF

Những năm gần đây tại IVF Hồng Ngọc Yên Ninh, Mini IVF được nhiều gia đình quan tâm bởi sự cân bằng giữa hiệu quả điều trị, tính an toàn và khả năng tối ưu chi phí. Đây là liệu trình phù hợp với nhiều đối tượng như người có nguy cơ quá kích buồng trứng, người có dự trữ buồng trứng thấp hoặc đáp ứng kém với thuốc kích trứng, các gia đình mong muốn tối ưu chi phí điều trị…

Tại IVF Hồng Ngọc Yên Ninh, Mini IVF được triển khai theo chiến lược cá thể hóa dựa trên tuổi, dự trữ buồng trứng, tiền sử điều trị và khả năng đáp ứng thuốc của từng bệnh nhân. Nhờ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và hệ thống phòng Lab hiện đại, nhiều gia đình đã có cơ hội làm cha mẹ ngay cả khi từng gặp nhiều bất lợi về sức khỏe sinh sản.

Cũng theo các bác sĩ, mục tiêu của hỗ trợ sinh sản không phải sử dụng nhiều thuốc hay lấy được thật nhiều trứng, mà là lựa chọn đúng phương pháp vào đúng thời điểm để thu được những noãn và phôi có chất lượng tốt nhất, từ đó nâng cao cơ hội mang thai khỏe mạnh.

IVF Hồng Ngọc Yên Ninh hỗ trợ nhiều gia đình đón con thành công nhờ Mini IVF

Trong hành trình tìm con, đội ngũ bác sĩ tại IVF Hồng Ngọc Yên Ninh sẽ đồng hành xuyên suốt cùng các gia đình, từ khi tư vấn, xây dựng phác đồ đến chuyển phôi và theo dõi thai kỳ. Chính sự kết hợp giữa chuyên môn, công nghệ và sự đồng hành sát sao đã giúp nhiều gia đình đón con thành công ngay cả khi có xuất phát điểm không thuận lợi.

(Nguồn: Bệnh viện Hồng Ngọc)