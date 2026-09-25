Hà Tĩnh Heritage kế thừa các kinh nghiệm phát triển không gian sống từ dự án Vinh Heritage của Mipec. Ảnh phối cảnh

Với sự bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, công nghiệp và kinh tế, thị trường bất động sản Bắc Trung Bộ ngày càng được quan tâm, đặc biệt là các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Quá trình đô thị hóa này cũng đặt ra yêu cầu về các không gian sống được quy hoạch đồng bộ và phù hợp hơn với nhịp sống mới.

Trong bối cảnh đó, một số doanh nghiệp đã triển khai các dự án quy mô. Đơn cử như khu đô thị sinh thái Vinh Heritage tại phường Trường Vinh, Nghệ An được Mipec định hướng phát triển theo mô hình sinh thái đa tầng, góp phần bổ sung lựa chọn nhà ở và không gian sinh hoạt cho người dân địa phương dựa trên lợi thế về vị trí và cách quy hoạch sản phẩm.

Đón xu hướng phát triển tại khu vực, Mipec tiếp tục triển khai dự án mới mang tên Hà Tĩnh Heritage. Với quy mô gần 30 ha, dự án tọa lạc tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh), giao điểm giữa hai trục giao thông chiến lược là Quốc lộ 1A và trục Đông - Tây kết nối trực tiếp đến cao tốc.

Được định vị là khu đô thị kiểu mẫu, dự án kế thừa các kinh nghiệm phát triển không gian sống từ dự án Vinh Heritage trước đó. Điểm nhấn của Hà Tĩnh Heritage là quy hoạch hệ sinh thái, chuỗi tiện ích đa dạng và tận dụng không gian cảnh quan ven sông Cày.

Phía Tây của dự án ôm trọn khúc cong tuyệt đẹp của sông Cày, mang đến không gian sống thoáng đãng, cân bằng và giàu vượng khí. Cảnh quan được chăm chút với 9 ha mặt nước và vườn xanh cùng hệ thống cây xanh đa dạng với hơn 10 loại cây cao cấp, tạo nên hệ sinh thái xanh đa tầng trải dài khắp dự án.

Tại giải thưởng Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026, Hà Tĩnh Heritage đã được vinh danh ở hạng mục "Khu đô thị ven sông có thiết kế quy hoạch tổng thể tốt nhất Việt Nam" (Best Riverside Township Master Plan Design Vietnam).

Hà Tĩnh Heritage được vinh danh tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Bên cạnh lợi thế tự nhiên, Hà Tĩnh Heritage được quy hoạch chuỗi tiện ích ven sông đồng bộ, kết nối với clubhouse và tuyến phố thương mại nhằm phục vụ nhu cầu của cư dân khi dự án đi vào vận hành.

Với mô hình đô thị phức hợp, dự án phân chia thành các phân khu chức năng khác nhau. Trong đó, các dãy nhà liền kề và shophouse được thiết kế kết hợp giữa không gian ở và mặt bằng kinh doanh - dịch vụ. Khu chung cư và các phân khu nhà ở khác đóng vai trò cung cấp nguồn cư dân ổn định, hỗ trợ tối ưu hóa hiệu suất thương mại cho toàn bộ khu đô thị.

Lễ khai trương văn phòng giới thiệu Hà Tĩnh Heritage với chủ đề “Dấu son giữa dòng thịnh vượng”

Ngày 22/9/2026, văn phòng dự án Hà Tĩnh Heritage được khai trương, ghi nhận bước tiến mới trong quá trình triển khai dự án trên thị trường. Đây sẽ là “điểm chạm” của dự án với khách hàng và thị trường, giúp cập nhật, chia sẻ các thông tin về quy hoạch, sản phẩm, tiện ích cũng như định hướng phát triển của dự án.

Dấu mốc này góp phần thúc đẩy tiến độ triển khai Hà Tĩnh Heritage, hướng tới mục tiêu hình thành một khu đô thị đồng bộ và góp phần thay đổi diện mạo cảnh quan khu vực.

(Nguồn: Mipec)