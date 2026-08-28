Ngày 28/8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh 1 tại xã Tam Anh.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026).

Dự án do Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai - CFG làm chủ đầu tư, có quy mô 167,05ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.518 tỷ đồng.

Theo UBND TP Đà Nẵng, Khu công nghiệp Tam Anh 1 có vị trí thuận lợi trong kết nối với hệ thống cảng biển, sân bay, đường bộ cao tốc và các tuyến giao thông quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Hà Nam

Trong thời gian tới, hệ thống đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với ga hàng hóa được quy hoạch tại khu vực này. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để tăng khả năng kết nối, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp.

Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, tạo thêm không gian thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh và nâng cao khả năng tiếp nhận nhà đầu tư ở khu vực phía Nam thành phố.

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, Khu kinh tế mở Chu Lai được xác định là một cực tăng trưởng quan trọng ở phía Nam thành phố, có vai trò trong phát triển công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và đô thị.

Theo ông Bình, Khu công nghiệp Tam Anh 1 không chỉ nhằm tạo thêm quỹ đất cho thuê mà phải hướng tới một khu công nghiệp có chất lượng, sức cạnh tranh, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Các đại biểu ấn nút khởi công Dự án Khu công nghiệp Tam Anh 1. Ảnh: Hà Nam

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường; đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.

Các sở, ngành và chính quyền địa phương được yêu cầu chủ động hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.