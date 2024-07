Lonely Planet xếp đầu danh sách những điểm đáng tham quan nhất ở Bắc Trung Bộ Việt Nam là Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi có hệ thống hang động kỳ vĩ, những dòng sông ngầm bí ẩn...

Theo giới thiệu của Lonely Planet, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2003. Nơi này có những núi đá vôi cổ nhất châu Á, hình thành cách đây khoảng 400 triệu năm.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2003. Ảnh: Vietnam Insider

“Với hàng trăm hang động, nhiều hang có quy mô và chiều dài phi thường, cùng những dòng sông ngầm ngoạn mục, Phong Nha là thiên đường trên mặt đất của các nhà thám hiểm hang động và là nơi thực sự hấp dẫn với bất kỳ ai yêu thích cảnh tượng thiên nhiên nguyên sơ nhất”, Lonely Planet cho biết thêm.

Các hang động được đánh giá là điểm nhấn ấn tượng bậc nhất ở Quảng Bình. Tuy nhiên, du khách cũng không nên bỏ qua các điểm tham quan khác trên mặt đất, cũng như trải nghiệm đi bộ đường dài trong rừng, tìm hiểu lịch sử chiến đấu của quân dân nơi đây hay đạp xe leo núi.

Lonely Planet nhấn mạnh rằng, hơn 100 loài động vật có vú; 10 loài linh trưởng, hổ, voi và sao la; một loài linh dương châu Á quý hiếm; 81 loài bò sát và lưỡng cư; hơn 300 loài chim đã được ghi nhận tại Phong Nha.

Hang Sơn Đoòng đứng thứ hai trong danh sách. Xếp ngay sau là hang Tú Làn và hang Thiên Đường.

Danh sách các điểm tham quan không thể bỏ qua ở Bắc Trung Bộ Việt Nam, theo Lonely Planet, còn có Hang Én, Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, Hang Tối, Tràng An, Vườn quốc gia Cúc Phương, Nhà thờ Phát Diệm, Hang Múa và Chùa Bái Đính.

Từ ấn phẩm đầu tiên xuất bản năm 1973 mang tên 'Across Asia on the Cheap' (Đi khắp châu Á giá rẻ), đến nay Lonely Planet luôn được xem là 'đế chế' phát hành những cuốn cẩm nang du lịch thành công nhất trên thế giới.