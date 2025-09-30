Là một quản lý dự án tại công ty giải pháp số MISA, anh Phạm Tiến Thành Đạt từng mất khoảng ba giờ mỗi ngày cho các tác vụ lặp đi lặp lại như gỡ lỗi mã và kiểm tra dữ liệu. Tuy nhiên, kể từ tháng 6/2025, anh đã có sự hỗ trợ của công cụ AI là GitHub Copilot cùng các tính năng agent, giúp anh tự động hóa công việc và viết mã nhanh hơn, hiệu quả hơn.

“Copilot là một trợ lý thông minh, một người bạn đồng hành giúp tôi tăng tốc độ viết code nhanh hơn 30 - 50%. Khả năng gợi ý code chuẩn mực, tự động hóa những tác vụ lặp lại, đặc biệt tính năng agent mode có thể phân tích toàn bộ dự án, thậm chí tự sửa lỗi. Điều đó đã thực sự nâng trải nghiệm lập trình của tôi lên một tầm cao mới. Đặc biệt, tôi có thể tương tác với GitHub Copilot bằng ngôn ngữ tự nhiên, như một đồng nghiệp thực thụ, giúp tôi hiểu sâu hơn về code”, anh Phạm Tiến Thành Đạt, Quản lý thi công dự án AMIS OneAI của MISA chia sẻ.

Hiện nay, nhờ có GitHub Copilot, anh Đạt có nhiều thời gian hơn để xây dựng các chức năng mới hoặc xem xét và tối ưu hóa các vấn đề của hệ thống.

MISA, một công ty phần mềm Việt Nam cung cấp đa dạng các giải pháp số về các lĩnh vực như tài chính, tiếp thị, nhân sự cho gần 400.000 khách hàng doanh nghiệp và 3,5 triệu khách hàng cá nhân, đã triển khai GitHub Copilot cho 450 lập trình viên. Công ty đã ghi nhận mỗi lập trình viên tiết kiệm được khoảng 16 giờ mỗi tuần. Đối với các ứng dụng mới, tới 80% lượng code được tạo ra bởi GitHub Copilot; với ứng dụng hiện có, tỷ lệ này cũng đạt tới 30%. Nhờ đó, thời gian phát triển code được rút ngắn, năng suất trung bình của lập trình viên cũng tăng hơn 40%, thậm chí có cá nhân tăng tới 150 - 200%.

Hơn 450 lập trình viên MISA đang đồng hành cùng GitHub Copilot để tối ưu công việc lặp lại, dành nhiều thời gian hơn cho sáng tạo và kiến tạo giải pháp số mới.

Từ đó, MISA có thể phát triển và cung cấp phần mềm cho khách hàng nhanh hơn. Điển hình, AMIS OneAI - một nền tảng AI hợp nhất “Make in Vietnam” được MISA phát triển cho các tổ chức và cá nhân Việt Nam có thể tiếp cận AI một cách thiết thực với chi phí hợp lý hơn - đã có thể ra mắt phiên bản đầu tiên chỉ sau 2 tuần thay vì một đến hai tháng như trước đây.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công nghệ MISA, từ những thay đổi này, MISA cũng định hình lại cách khai thác nguồn lực: lập trình viên được khuyến khích trau dồi kỹ năng về tư duy giải pháp, điện toán đám mây, AI và làm việc nhóm. Họ không chỉ dừng ở vai trò “người viết code” mà trở thành nhân sự có tiếng nói trong quá trình sáng tạo sản phẩm - phù hợp với xu hướng toàn cầu khi coder đang dịch chuyển thành “nhà kiến tạo giải pháp”.

Anh Phạm Tiến Thành Đạt cũng cho biết: “Thay vì chỉ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ riêng lẻ hay sửa lỗi, giờ đây tôi có thể tham gia vào việc thiết kế giải pháp tổng thể, lựa chọn công nghệ phù hợp và phân tích rủi ro ở tầm vĩ mô. Có một người trợ thủ AI đã biến một lập trình viên “cổ điển” như tôi dần trở thành một “nhà kiến tạo giải pháp.”

Trong một năm tới, MISA có kế hoạch triển khai GitHub Copilot cho toàn bộ khoảng 1.000 lập trình viên trên toàn hệ thống. MISA cũng dự kiến triển khai thêm giải pháp Microsoft 365 để tăng cường bảo mật và bảo vệ thất thoát dữ liệu cho toàn bộ nhân viên. Mục tiêu không chỉ là tối ưu vận hành, mà còn kiến tạo môi trường làm việc hiện đại, nơi con người.

Bích Đào