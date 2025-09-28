Báo cáo do bộ phận nghiên cứu DORA của Google công bố, dựa trên 5.000 phản hồi từ các chuyên gia công nghệ trên toàn thế giới, cho thấy 90% số người tham gia khảo sát đang dùng AI trong công việc, tăng 14% so với năm ngoái.

Phát hiện này xuất hiện trong bối cảnh sự trỗi dậy của AI kéo theo cả lo ngại, sự phấn khích lẫn kỳ vọng về việc công nghệ này có thể tác động ra sao đến việc làm và nền kinh tế. CEO Anthropic Dario Amodei từng gây chú ý hồi tháng 5 khi nói rằng AI có thể dẫn đến tình trạng thất nghiệp tăng vọt, dù sau đó nhiều chuyên gia công nghệ khác tìm cách hạ nhiệt lo ngại này.

Theo lãnh đạo Google, các kỹ sư công ty thường ứng dụng AI trong công việc hàng ngày. Ảnh: ITbrief

Google là một trong nhiều công ty muốn tận dụng xu hướng phát triển phần mềm có sự hỗ trợ của AI; hãng cung cấp các công cụ từ miễn phí đến 45 USD mỗi tháng, hỗ trợ viết mã và triển khai các tác vụ phát triển phần mềm. Công ty cũng đối mặt cạnh tranh khốc liệt, không chỉ từ Microsoft, OpenAI, Anthropic mà còn từ các startup AI như Replit và Anysphere, những hãng đang chứng kiến giá trị định giá tăng vọt nhờ làn sóng các doanh nghiệp công nghệ ứng dụng AI.

Ryan J. Salva, người phụ trách các công cụ lập trình của Google như Gemini Code Assist, cho biết “phần lớn” các nhóm tại Google hiện đang dùng AI, và công nghệ này đã được tích hợp vào mọi khâu, từ cách viết tài liệu đến trong các trình biên tập mã nguồn của Google.

“Nếu bạn là kỹ sư tại Google, không thể tránh khỏi việc sẽ dùng AI trong công việc hàng ngày”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN trước khi báo cáo được công bố.

Tuy nhiên, việc lập trình viên sử dụng AI không đồng nghĩa tất cả họ đều thấy hữu ích. 46% chuyên gia công nghệ tham gia khảo sát nói rằng họ “hơi tin tưởng” vào chất lượng mã do AI tạo ra, 23% chỉ “tin một chút” và 20% “rất tin”. Về tác động, 31% cho rằng AI “cải thiện đôi chút” chất lượng mã, trong khi 30% nhận thấy “không có ảnh hưởng”.

Salva đánh giá, trên thang từ một đến năm, với mức một là dự đoán văn bản cơ bản và năm là khả năng AI hiểu được mệnh lệnh mơ hồ chung chung, AI trong phát triển phần mềm hiện ở mức “giữa giai đoạn ba và bốn”. Điều đó có nghĩa là AI có thể xử lý lỗi trên nhiều hệ thống nhưng vẫn cần con người rà soát và “nhiều lớp an toàn”.

Việc áp dụng công cụ AI diễn ra giữa lúc nhân sự mới ngày một tìm việc khó hơn. Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm tốt nghiệp ngành khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính hiện cao hơn cả những người học lịch sử nghệ thuật và tiếng Anh, theo dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang New York. Số tin tuyển dụng kỹ sư phần mềm trên nền tảng Indeed đã giảm 71% từ tháng 2/2022 đến tháng 8/2025.

Nhiều sinh viên mới tốt nghiệp ngành khoa học máy tính trả lời CNN hồi đầu năm nay nói vẫn lạc quan về triển vọng nghề nghiệp, nhưng thừa nhận AI đang thay đổi bản chất công việc. Julio Rodriguez cho biết anh đã nộp hơn 150 đơn xin việc trước khi tìm được một vị trí.

Dù việc ứng dụng AI tăng nhanh, Salva cho rằng vẫn còn những khâu quan trọng trong phát triển phần mềm không thể tự động hóa, và AI sẽ chủ yếu làm gọn lại những phần việc lặp đi lặp lại, nhàm chán.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận ít nhiều việc AI được đón nhận cũng đến từ làn sóng cường điệu xoay quanh công nghệ này.

“Phát triển phần mềm là một ngành giống như thời trang… Chúng ta đều chạy theo kiểu quần jeans mới”, ông nói. “Và khi có quá nhiều cuộc trò chuyện về nó, mọi người đều háo hức thử cái mới”.

(Theo CNN)