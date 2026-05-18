“Trí tuệ nhân tạo không còn chỉ dành cho các nhà khoa học máy tính; nó sẽ thâm nhập vào mọi khía cạnh của đời sống và tác động đến mọi doanh nghiệp,” bà Sally Kornbluth - Chủ tịch MIT, nhận định.

Thế giới đang bước vào một điểm ngoặt quan trọng của trí tuệ nhân tạo. Hơn một nửa người trưởng thành tại Mỹ hiện đã sử dụng AI tạo sinh, trong đó 12% dùng AI hằng ngày trong công việc. Trên phạm vi toàn cầu, 88% tổ chức đã tích hợp AI vào ít nhất một chức năng cốt lõi, tăng mạnh so với mức 78% vào năm 2024. Điều đó cho thấy hiểu biết về AI không còn là một lựa chọn phụ trợ, mà đang trở thành năng lực thiết yếu đối với phát triển nghề nghiệp, lãnh đạo tổ chức và đời sống cá nhân.

Tuy nhiên, cùng với tốc độ lan rộng của AI là một khoảng cách tri thức ngày càng rõ rệt: một bên là những người có khả năng khai thác tiềm năng của AI; bên kia là những người vẫn đang loay hoay để bắt kịp sự thay đổi. Nhu cầu về một chương trình giáo dục AI dễ tiếp cận, thực tiễn và có thể triển khai trên quy mô rộng vì thế trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Để đáp ứng nhu cầu đó, MIT Open Learning ra mắt Universal AI, một chương trình học trực tuyến, tự học theo tiến độ cá nhân và được thiết kế theo mô-đun. Chương trình hướng tới việc đưa người học từ mức chưa có nền tảng về AI đến khả năng hiểu, ứng dụng và đánh giá AI trong các bối cảnh thực tế. Lộ trình bắt đầu từ những kiến thức nền tảng, sau đó mở rộng sang các ứng dụng chuyên sâu theo từng ngành.

“Universal AI được thiết kế để đi giữa hai thái cực đó,” Dimitris Bertsimas - Phó hiệu trưởng phụ trách học tập mở của MIT cho biết. “Chúng tôi đã lấy nền tảng chuyên môn lâu đời của MIT trong lĩnh vực AI và tái hình dung hoàn toàn cách giảng dạy, đặt trọng tâm vào các tình huống thực tế, đồng thời hỗ trợ từng người học bằng các công cụ AI có khả năng thích ứng với họ. Kết quả là một lộ trình giúp mọi người đạt được năng lực AI một cách dễ tiếp cận và gần gũi, dù họ ở bất cứ đâu.”

Chương trình cốt lõi của Universal AI gồm 5 khóa học, bao quát các lý thuyết, khái niệm và công nghệ nền tảng của trí tuệ nhân tạo. Nội dung trải dài từ lập trình, học máy, học sâu, mô hình ngôn ngữ lớn, ra quyết định, khả năng giải thích của AI cho đến đạo đức trong AI. Khóa học đầu tiên trong chương trình, Fundamentals of Programming and Machine Learning (Nền tảng lập trình và học máy) hiện được cung cấp miễn phí cho người học trên toàn thế giới.

Không dừng lại ở nền tảng chung, Universal AI còn có các khóa học chuyên biệt theo ngành, tập trung vào giao điểm giữa AI và những lĩnh vực quan trọng như y tế, phát triển bền vững, khởi nghiệp, giao thông vận tải và nhiều lĩnh vực khác. Hiện đã có sáu khóa học chuyên ngành được triển khai, trong đó có Holistic AI in Medicine, AI and Entrepreneurship, và AI and Sustainability: Energy.

Bà Megan Mitchell - Giám đốc cấp cao phụ trách Universal Learning tại MIT Open Learning, cho biết mục tiêu của chương trình là giúp người học có được nền tảng tri thức đủ vững để nhận ra tiềm năng của AI đối với sự nghiệp, đời sống và cộng đồng của chính họ. Đồng thời, chương trình cũng hướng tới việc giảm bớt tâm lý sợ hãi hoặc mơ hồ về AI, qua đó trao cho người học sự tự tin để tiếp cận và ứng dụng công nghệ này một cách chủ động.

Universal AI được triển khai trên MIT Learn, nền tảng học tập trực tuyến của MIT, nơi tập hợp các chương trình, khóa học và tài nguyên nhằm giúp người học xây dựng kỹ năng mới, khám phá công nghệ mới nổi và thúc đẩy phát triển nghề nghiệp. Điểm đáng chú ý là nền tảng này được tích hợp trợ lý AI AskTIM, có chức năng hỗ trợ người học tìm kiếm và định hình lộ trình học tập, giải đáp câu hỏi về các khái niệm trọng tâm trong bài giảng, cũng như hướng dẫn người học trong quá trình làm bài tập.

Madiha Malikzada, một học viên tham gia chương trình thí điểm, cho biết cô đặc biệt đánh giá cao AskTIM như một “người bạn học tập”. Theo Malikzada, công cụ này không chỉ giúp trả lời câu hỏi, mà còn khuyến khích người học suy nghĩ sâu hơn và tương tác với tài liệu một cách có ý nghĩa hơn. “Đôi khi chúng ta quên nhắc đến việc AI có thể hữu ích như thế nào trong quá trình học tập không chỉ để đưa ra câu trả lời, mà còn để tạo ra một cuộc trao đổi qua lại, giúp chúng ta có thêm ý tưởng mới và hiểu sâu hơn,” cô chia sẻ.

Universal AI có sự đóng góp của hơn 30 giảng viên, trợ giảng và chuyên gia trên khắp MIT. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi các khóa học chuyên ngành mới được bổ sung trong thời gian tới.

(Theo mit.edu)