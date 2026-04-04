Mới đây, trang Carsales cho biết mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero thế hệ mới sẽ được bán ra thị trường toàn cầu vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027. Dù chưa có thông số cụ thể nhưng chắc chắn một điều rằng mẫu xe này sẽ được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm rời của mẫu bán tải Mitsubishi Triton thế hệ hiện hành nhưng có nhiều tinh chỉnh để phù hợp với một mẫu SUV khung rời cỡ lớn.

Hình ảnh Mitsubishi Pajero thế hệ mới được trang Kolesa dựng lại dựa trên những chi tiết của mẫu xe chạy thử. Ảnh: Kolesa

Dựa trên hình ảnh của trang Kolesa, Pajero thế hệ mới mang nhiều điểm thiết kế tương đồng với đàn em Mitsubishi Destinator nhưng có kích thước lớn hơn. Điểm đáng chú ý là khả năng nâng cấp lên hộp số tự động 8 cấp, thay cho loại 6 cấp hiện tại, giúp xe vận hành mượt hơn và tiết kiệm nhiên liệu.

Hệ thống treo và lái cũng sẽ được tinh chỉnh riêng, hướng đến sự êm ái và ổn định trên đường trường giúp Pajero thế hệ mới hoàn thiện hơn so với mẫu xe tiền nhiệm Pajero Sport đã lỗi thời.

Về động cơ, Mitsubishi Pajero thế hệ mới nhiều khả năng sử dụng động cơ diesel tăng áp kép cho công suất khoảng 201 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Super Select II.

Chiếc Mitsubishi Pajero thế hệ mới nguy trang khi đang chạy thử tại khu trung tâm thành phố Melbourne, Úc. Ảnh: Carsales

Một số nguồn tin cho rằng Mitsubishi có thể chuyển sang lắp động cơ tăng áp đơn cho mẫu xe SUV mới này nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mới. Dù vậy, thông số kỹ thuật dự kiến vẫn đủ sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ D.

Do Mitsubishi Pajero Sport trước đó đang cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ như Toyota Fortuner, Ford Everest và Isuzu MU-X nên mẫu Pajero thế hệ mới với vai trò thay thế Pajero Sport chắc chắn sẽ tiếp tục kế thừa nhiệm vụ này.

Hiện tại, các đối thủ đều có những điểm mạnh, Toyota Fortuner có lợi thế thương hiệu và độ bền bỉ, Ford Everest mạnh về công nghệ và tiện nghi, còn Isuzu MU-X ghi điểm nhờ tiết kiệm nhiên liệu. Do đó, nếu Mitsubishi Pajero thế hệ mới muốn cạnh tranh cần phải định vị lợi thế rõ ràng như SUV khung gầm rời nhưng vận hành êm, bền bỉ và nhiều công nghệ hỗ trợ địa hình.

Mitsubishi Pajero Sport đang hụt hơi trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ ở phân khúc SUV cỡ D. Ảnh: Ngô Minh

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại Việt Nam, Mitsubishi Pajero Sport trước đó từng có một lượng người dùng trung thành nhưng gần đây dù đã được nâng cấp, lại tỏ ra hụt hơi trước đối thủ chính Toyota Fortuner, ngay cả khi mẫu SUV của Toyota không có gì mới.

Doanh số Mitsubishi Pajero Sport trong năm 2025 ghi nhận ở mức rất thấp với tổng cộng chỉ 180 xe được bán ra. Mẫu xe này gặp khó khăn đáng kể khi trải qua 7 tháng "mất hút", thường xuyên không có doanh số hoặc doanh số bằng 0, chỉ bán trở lại vào cuối năm ngoái. Hiện tại, tương lai của Mitsubishi Pajero Sport đang bị bỏ ngỏ khi doanh số bán không được như kỳ vọng.

Tuy nhiên, Mitsubishi Pajero thế hệ mới được bán tại Việt Nam trong thời gian tới rất có thể sẽ thành đối trọng đáng gờm của Fortuner và Everest nhờ kích thước lớn hơn, thiết kế hiện đại hơn và công nghệ mới, thay vì chỉ là cái tên gợi nhớ quá khứ.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!