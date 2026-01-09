Cụ thể, phiên bản Mitsubishi Triton Street tại Thái Lan đã được hãng xe Nhật Bản "tút tát" lại phần đầu xe. Đây là phiên bản thuộc nhóm thấp nhất của dòng Triton, song lại bất ngờ trở thành nơi Mitsubishi thử nghiệm một ngôn ngữ thiết kế mới, khác biệt rõ rệt so với các phiên bản Triton quen thuộc đang bán tại nhiều thị trường khác.

Diện mạo của Mitsubishi Triton được thay đổi theo hướng hầm hố hơn. Ảnh: Mitsubishi

Thay đổi dễ nhận ra nhất nằm ở phần đầu xe, nơi Mitsubishi loại bỏ phong cách "Dynamic Shield" đặc trưng để thay bằng một thiết kế lưới tản nhiệt hoàn toàn mới. Tổng thể đầu xe trở nên hầm hố hơn, tạo cảm giác cứng cáp và thiên về chất cơ bắp. Cản trước được thiết kế lại với tấm ốp gầm màu đen kích thước lớn, kết hợp các khe hút gió được tinh chỉnh gọn gàng.

Tuy nhiên, do là phiên bản cơ bản, Triton Street vẫn sử dụng đèn pha halogen và không được trang bị đèn sương mù. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim đen kích thước 17 inch, trong khi hệ thống treo giữ nguyên chiều cao tiêu chuẩn. Mitsubishi cũng giới hạn lựa chọn màu sắc ở ba tông cơ bản gồm Trắng, Bạc và Xám than chì, tất cả đều đi kèm các chi tiết trang trí màu đen nhằm tạo điểm nhấn tương phản.

Do là bản thấp cấp nhất nên nội thất của Mitsubishi Triton Street vẫn chỉ dừng lại ở mức cơ bản. Ảnh: Mitsubishi

Khoang nội thất của Triton Street gần như không có thay đổi so với trước. Xe được trang bị ghế bọc nỉ, hệ thống âm thanh hai loa, màn hình giải trí trung tâm kích thước 10 inch. Danh sách an toàn dừng ở mức cơ bản với 3 túi khí, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM).

Về vận hành, Mitsubishi Triton Street sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.4L quen thuộc, công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 330 Nm. Đáng chú ý, Mitsubishi không trang bị phiên bản động cơ diesel tăng áp mạnh hơn 181 mã lực vốn đang có mặt trên các biến thể cao cấp của Triton cho bản Street.

Toàn bộ sức mạnh được truyền qua hộp số sàn 6 cấp, dẫn động cầu sau. Xe không có tùy chọn dẫn động 4 bánh nhưng vẫn được trang bị vi sai chống trượt chủ động, cho phép phanh bánh xe bị trượt và phân bổ lại mô-men xoắn sang bánh còn độ bám tốt hơn. Đây được xem là trang bị "đủ dùng" cho một mẫu bán tải hướng đến nhu cầu vận hành đô thị và chở hàng nhẹ.

Tại Thái Lan, Mitsubishi Triton Street hiện được niêm yết giá khởi điểm từ 649.000 Baht (khoảng 542 triệu đồng). Việc Mitsubishi chỉ áp dụng thiết kế đầu xe mới cho riêng phiên bản Street khiến nhiều người đặt câu hỏi đây chỉ là một thử nghiệm mang tính thị trường hay là "bản nháp" cho đợt nâng cấp toàn diện sắp tới của Triton?

Theo chu kỳ sản phẩm, Triton thế hệ mới ra mắt năm 2023 nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn nâng cấp giữa vòng đời vào khoảng năm 2027. Khi đó, những điều chỉnh về thiết kế ngoại thất và công nghệ là điều gần như chắc chắn.

Trong bối cảnh phân khúc bán tải cỡ trung ngày càng cạnh tranh, Triton đang phải đối mặt với nhiều đối thủ nặng ký như Toyota Hilux thế hệ mới, Ford Ranger vừa được nâng cấp, Nissan Navara thế hệ mới vừa ra mắt dùng chung nền tảng, cùng Isuzu D-Max, Mazda BT-50 và làn sóng bán tải đến từ Trung Quốc.

Tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi Triton hiện đang bán tốt thứ 2 sau Ford Ranger song đang chịu áp lực không nhỏ trước đối thủ đồng hương Toyota Hilux về doanh số, nhất là khi đối thủ tới đây sẽ có màn ra mắt thế hệ mới. Tuy nhiên, thiết kế đầu xe mới trên Triton Street được Mitsubishi áp dụng rộng rãi trong tương lai, đây có thể là "làn gió mới" giúp Triton tăng sức hút.

