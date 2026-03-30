Sự kiện được kỳ vọng trở thành dấu mốc đáng chú ý của thị trường bất động sản khu vực, mở ra cơ hội đầu tư mới trong bối cảnh hạ tầng và kinh tế địa phương đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược - nơi giao thoa của các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 47 và tuyến Nghi Sơn - Thọ Xuân, dự án Sao Mai Residence được quy hoạch tại trung tâm khu vực Lam Sơn - Sao Vàng, nơi từng bước hình thành đô thị dịch vụ, thương mại gắn với Cảng hàng không Thọ Xuân và các khu công nghiệp công nghệ cao. Trong chiến lược phát triển của tỉnh Thanh Hóa, khu vực phía tây được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới, hội tụ các hoạt động công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, bao gồm nền nhà phố liền kề, shophouse và khu nhà ở cao tầng. Các sản phẩm sở hữu diện tích đa dạng, dao động từ 90 - 700 m², đáp ứng linh hoạt nhu cầu an cư và đầu tư.

Dự án Sao Mai Residence được tích hợp hệ tiện ích nội khu quy hoạch bài bản với trung tâm thương mại - dịch vụ, khu giáo dục và trung tâm văn hóa - thể dục thể thao, góp phần kiến tạo một hệ sinh thái sống khép kín, hiện đại và đồng bộ. Tại đây, cư dân tương lai có thể tiếp cận đầy đủ các nhu cầu thiết yếu chỉ trong vài bước chân - từ học tập, mua sắm đến vui chơi, giải trí - tất cả được đáp ứng trọn vẹn trong một không gian sống tiện nghi và văn minh.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của dự án là tính minh bạch về pháp lý. Các sản phẩm đất nền tại Sao Mai Residence được triển khai với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng từng nền, giúp khách hàng thuận lợi trong việc sở hữu, giao dịch và khai thác giá trị tài sản.

Bên cạnh đó, dự án còn được đánh giá cao nhờ chính sách bán hàng linh hoạt và cạnh tranh. Khách hàng chỉ cần đặt cọc 100 triệu đồng để giữ chỗ sản phẩm, sau đó thanh toán theo tiến độ phù hợp.

Đối với khách hàng lựa chọn thanh toán nhanh hoặc vay ngân hàng theo phương thức liên kết ba bên, chủ đầu tư áp dụng mức chiết khấu lên đến 5% giá trị sản phẩm - một mức ưu đãi cạnh tranh trong phân khúc. Chương trình thanh toán trả chậm trong 12 tháng không lãi suất cũng được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tham gia thị trường ngay từ giai đoạn đầu.

Trong khuôn khổ sự kiện mở bán ngày 29/3/2026, hàng loạt ưu đãi hấp dẫn sẽ được triển khai dành riêng cho khách tham dự: voucher trị giá 100 triệu đồng, chiết khấu đặc biệt cho giao dịch đầu tiên và quà tặng vàng trao tay ngay tại sự kiện. Điểm nhấn nổi bật là chương trình bốc thăm “Tri ân khách hàng may mắn” với giải thưởng 1 chỉ vàng 999.9 cùng nhiều tặng phẩm giá trị, góp phần khuấy động không khí sự kiện.

Chương trình “Săn đất vàng - nhận lộc ngay” dành cho khách hàng giao dịch thành công mở ra cơ hội sở hữu xe Mazda 3 Premium 2026 cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Với vị trí chiến lược, quy hoạch đồng bộ cùng chính sách bán hàng cạnh tranh, Sao Mai Residence được kỳ vọng góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại cho khu vực Lam Sơn - Sao Vàng, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư giàu tiềm năng cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm những sản phẩm bất động sản có giá trị bền vững và khả năng gia tăng trong dài hạn.

Lễ mở bán giai đoạn 1 dự án Sao Mai Residence là một cột mốc khởi đầu cho chu kỳ giao dịch mới tại đô thị sân bay phía Tây Thanh Hóa - khu vực đang dần hình thành trung tâm kinh tế năng động của Bắc Trung Bộ.

