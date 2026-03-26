Tại xã Vạn Xuân, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Vạn Xuân cùng Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 74 thửa đất vào sáng 4/4.

Theo đó, các thửa đất đấu giá thuộc khu 6 (Quang Húc cũ), xã Vạn Xuân và đều là tài sản của UBND xã Vạn Xuân.

Diện tích các thửa đất từ 125-302,6m2/thửa. Giá khởi điểm 5 triệu đồng/m2, tương đương mỗi thửa đất có giá khởi điểm từ 625 triệu đồng đến hơn 1,5 tỷ đồng.

Thời gian bán hồ sơ đến 17h ngày 1/4 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Vạn Xuân.

Phú Thọ sẽ đấu giá 136 thửa đất tại xã Vạn Xuân và Lạc Thủy trong tháng 4 tới.

Người tham gia đấu giá cần nộp hồ sơ và phiếu trả giá qua đường bưu chính với 2 phong bì đựng riêng biệt tới Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ trước 17h ngày 1/4.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại hội trường UBND xã Vạn Xuân.

Tại xã Lạc Thủy, sáng 10/4, Công ty Đấu giá Hợp danh Sông Đà sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 62 thửa đất là tài sản của Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Lạc Thủy.

Cụ thể, 62 thửa đất đều là đất ở nông thôn, thuộc thôn Đồng Phú (bãi đất đỏ), xã Lạc Thủy.

Diện tích các thửa đất từ 144,4-245,3m2. Đơn giá từ hơn 2,7 triệu đồng/m2 đến trên 3,4 triệu đồng/m2, tương đương mỗi thửa đất có giá khởi điểm từ hơn 485 triệu đồng đến trên 725 triệu đồng.

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá đến 15h ngày 7/4 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Sông Đà và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Lạc Thủy.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ, phiếu trả giá tại Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Lạc Thủy.

Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá được tổ chức tại hội trường Nhà văn hóa xã Lạc Thủy.