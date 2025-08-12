Sáng 9/8/2025, tại showroom BYD NEG An Giang (43/12 Trần Hưng Đạo, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), mẫu xe BYD Atto 2 đã được mở bán. Ngay trong buổi sáng, showroom đã đón lượng lớn khách hàng quan tâm từ khắp khu vực miền Tây đến tham quan, trải nghiệm. Với thiết kế năng động và mức giá dễ tiếp cận, mẫu SUV cỡ B này được kỳ vọng nhanh chóng thu hút nhóm người dùng trẻ.

Đông đảo khách hàng có mặt tại buổi mở bán BYD Atto 2 tại BYD An Giang

Với thiết kế gọn gàng, động cơ mạnh mẽ, thời lượng pin lý tưởng cùng mức giá dễ tiếp cận, BYD Atto 2 nhanh chóng trở thành tâm điểm với khách tham dự, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ và gia đình trẻ đang tìm kiếm phương tiện di chuyển xanh, tiết kiệm.

BYD Atto 2 được nhận định là mẫu xe đáng cân nhắc khi xét về mức giá và khả năng vận hành, công nghệ hiện đại

BYD Atto 2 thuộc phân khúc SUV cỡ B, vận hành bằng mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu với công suất 130kW, mô-men xoắn 290Nm, tăng tốc 0 - 100 km/h chỉ trong 8,3 giây. Xe sử dụng pin Blade Battery dung lượng 45.12 kWh, cho quãng đường di chuyển lên tới 380 km/lần sạc theo chuẩn NEDC.

Bên cạnh thiết kế hiện đại, Atto 2 còn được trang bị màn hình cảm ứng xoay 12,8 inch, hệ thống hỗ trợ lái Cruise Control, camera 360°, 6 túi khí và nhiều công nghệ an toàn như HDC, TPMS, BOS, TCS…

Nhiều khách hàng trực tiếp trải nghiệm Atto 2 tại buổi mở bán

Tại sự kiện, hàng trăm khách hàng đã đến tham quan và đăng ký lái thử. Nhiều người quyết định đặt cọc ngay sau khi trải nghiệm thực tế và nhận được loạt phần quà giá trị như iPhone 16 Pro Max, đồng hồ Xiaomi Watch S4, vali, quạt cầm tay, bàn camping… Bên cạnh đó, không khí sự kiện trở nên sôi động với các minigame và bốc thăm trúng thưởng, mang đến nhiều phần quà công nghệ, quà lưu niệm hấp dẫn từ BYD.

Sau khi tìm hiểu, khách hàng cũng chốt cọc ngay ngày đầu mở bán để nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn

Đại diện BYD NEG An Giang chia sẻ: “Chúng tôi bất ngờ với lượng khách tham dự và sự quan tâm dành cho Atto 2 ngay trong ngày đầu mở bán. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy người dùng tại khu vực miền Tây đã sẵn sàng đón nhận xu hướng xe điện, đặc biệt với các mẫu xe có thiết kế thể thao, năng động, trang bị tốt và mức giá hợp lý như BYD Atto 2”.

Việc đưa BYD Atto 2 về An Giang được xem là bước đi chiến lược trong hành trình phủ sóng mạng lưới phân phối xe điện của BYD tại khu vực Tây Nam Bộ. Trong thời gian tới, BYD An Giang sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm khuyến khích người dùng địa phương làm quen và chuyển đổi sang xe điện phù hợp với nhu cầu sử dụng.

