Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc xe điện, đang lấy ý kiến góp ý và sớm ban hành trong thời gian tới.

Chưa áp dụng đối với trụ sạc xe điện không dây

Theo dự thảo, Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn đối với trụ sạc xe điện dùng để sạc cho xe điện (EV) có điện áp cấp danh định đến 1.000 V xoay chiều (AC) hoặc đến 1.500 V một chiều (DC) và điện áp ra danh định đến 1.000 V AC hoặc 1.500 V DC và áp dụng cho xe điện có thể sạc điện từ nguồn điện bên ngoài.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với trụ sạc xe điện, cho các loại xe ô tô điện, kể cả các xe ô tô điện hybrid kiểu sạc ngoài (PHEV), lấy hoàn toàn hoặc một phần năng lượng của xe từ các hệ thống lưu trữ năng lượng sạc lại được (RESS) lắp trên xe. Quy chuẩn cũng áp dụng cho thiết bị cấp điện cho xe điện được cấp nguồn từ các hệ thống lưu trữ năng lượng tại chỗ.

Tuy nhiên, Quy chuẩn này không áp dụng đối với trụ sạc xe điện không dây và trụ sạc xe điện có dây cho xe buýt điện, tàu điện, xe tải nặng và các xe điện được thiết kế chủ yếu để sử dụng ngoài địa hình; các thiết bị trên xe điện; sạc điện cho RESS không nằm trên xe điện...

Quy chuẩn này không áp dụng đối với hạ tầng lưới điện cung cấp cho trụ sạc xe điện. Các quy định liên quan đến hạ tầng lưới điện được thực hiện theo các quy định pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật về điện lực có liên quan.

Yêu cầu chung về trụ sạc được nêu rõ trong Quy chuẩn là phải có kết cấu để xe điện có thể được kết nối với trụ sạc điện cho xe điện sao cho trong các điều kiện sử dụng bình thường, việc truyền năng lượng được thực hiện một cách an toàn và tính năng truyền là tin cậy và giảm thiểu rủi ro nguy hiểm cho người sử dụng hoặc môi trường xung quanh.

Lần đầu tiên sẽ có quy chuẩn quốc gia được áp dụng chung cho tất cả các trụ sạc. Ảnh: Hoàng Hiệp

Yêu cầu về ghi nhãn và hướng dẫn sử dụng

Tại mục 2.7 của dự thảo Quy chuẩn nêu rõ, trụ sạc xe điện đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn này phải được ghi nhãn, đảm bảo rõ ràng, đủ bền trong thời gian sử dụng và phải bao gồm 16 thông tin sau đây:

- Nhà sản xuất:

- Kiểu loại sản phẩm (model):

- Điện áp vào:

- Dòng điện vào:

- Hệ số công suất:

- Điện áp ra:

- Dòng điện ra:

- Công suất ra:

- Cấp bảo vệ IP:

- Cấp bảo vệ IK:

- Giao thức truyền thông (Protocol):

- Nhiệt độ làm việc:

- Chiều dài, chiều rộng, chiều cao:

- Khối lượng:

- Chiều dài cáp sạc:

- Năm sản xuất:

Nhà sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh phải cung cấp hướng dẫn lắp đặt trụ sạc xe điện và sổ tay hướng dẫn sử dụng đối với trụ sạc xe điện bằng tiếng Việt theo quy định tại khoản 16.1 và khoản 16.2 của TCVN 13078-1:2020 (IEC 61851-1:2017).

Trụ sạc xe điện sản xuất, lắp ráp trong nước phải được công bố hợp quy theo quy chuẩn này và được gắn dấu hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Trụ sạc xe điện nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa thông qua việc xem xét hoạt động công bố hợp quy theo quy chuẩn này và được gắn dấu hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trụ sạc xe điện áp dụng đối với trụ sạc cho các loại xe ô tô điện, kể cả các xe ô tô điện hybrid kiểu sạc ngoài (PHEV), lấy hoàn toàn hoặc một phần năng lượng của xe từ các hệ thống lưu trữ năng lượng sạc lại được (RESS) lắp trên xe. Dự thảo đang được Bộ KH&CN lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và thông báo đến Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Trước đó, Bộ KH&CN đã công bố 23 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) liên quan đến trụ/trạm sạc xe điện, bao gồm 8 tiêu chuẩn về hệ thống trụ/trạm sạc xe điện (quy định yêu cầu chung, tương thích điện từ, truyền thông giữa trụ sạc và xe điện, yêu cầu an toàn đối với hệ thống lắp trụ sạc, cụm đóng cắt và điều khiển hạ áp khu vực sạc xe điện); 3 tiêu chuẩn về dây cáp sạc xe điện; 7 tiêu chuẩn về cụm đóng cắt, ổ cắm phích cắm trụ/trạm sạc xe điện; 5 tiêu chuẩn về thiết bị đo điện. Các tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở hoàn toàn tương đương tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC) và quy định của Uỷ ban Châu Âu (EC/ECE/EU).

