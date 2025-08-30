Ngày 30/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng CSGT vừa phát hiện một xe khách 24 chỗ nhưng chở 46 người lưu thông trên Quốc lộ 1.

CSGT kiểm tra hành khách trên ô tô. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, hơn 22h ngày 29/8, tại Km1792+500 Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai), tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Suối Tre phát hiện xe khách BKS 50H-676.XX có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu dừng phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế Đ.T.C (35 tuổi, quê Gia Lai) điều khiển xe khách 24 chỗ nhưng trên xe có tới 46 hành khách, gần gấp đôi số người quy định.

CSGT đã lập biên bản, xử lý tài xế về hành vi chở quá số người quy định.

Cán bộ CSGT lập biên bản đối với tài xế chở "nhồi nhét" gần gấp đôi số khách. Ảnh: A.X

Theo lực lượng CSGT, việc “nhồi nhét” hành khách không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Trên tuyến quốc lộ thường xuyên đông phương tiện, nếu xảy ra sự cố thì hậu quả rất khó lường.