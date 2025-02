Phạt tài xế và chủ phương tiện 14,5 triệu đồng vì chở quá hành khách Cũng trong chiều cùng ngày, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Thăng Long đã phát hiện ô tô khách mang BKS 22H- 010.XX do tài xế Nguyễn Trọng T. (trú tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang) điều khiển, chở quá số người quy định. Qua kiểm tra, Tổ CSGT phát hiện trên xe chở quá 5 người so với đăng kiểm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế và chủ phương tiện 14,5 triệu đồng.