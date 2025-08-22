Hướng đến trung tâm luyện thi tiếng Anh chất lượng, anh Cù Chí Hùng - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, người sáng lập Hùng Gia Edu kiên định theo đuổi con đường lấy hiệu quả thực tế làm kim chỉ nam, cá nhân hóa toàn bộ hành trình học của mỗi học viên và đo lường kết quả bằng dữ liệu cụ thể.

Anh Cù Chí Hùng - Người sáng lập Hùng Gia Edu

Từ thực tế người học đến mô hình hướng dẫn sát mục tiêu

Từ một người đã từng ôn thi Aptis ở nhiều trung tâm bằng nhiều phương pháp khác nhau, anh Cù Chí Hùng nhận ra một thực tế phổ biến: rất nhiều người học mất quá nhiều thời gian để ôn thi, nhưng vẫn không đạt kết quả vì thiếu chiến lược và học sai trọng tâm. Anh chia sẻ: “Tôi từng gặp rất nhiều học viên ôn thi Aptis cả vài tháng nhưng điểm vẫn lẹt đẹt ở A2 hoặc thấp hơn. Không phải vì họ yếu, mà vì họ không biết mình cần cải thiện kỹ năng nào, luyện theo đề cũ, hoặc học tràn lan mà không có phương pháp”.

Từ đó, ý tưởng xây dựng một mô hình luyện thi bám sát đề thi thực tế, có thể cá nhân hóa theo từng người học, đặc biệt phù hợp với những người bận rộn đã bắt đầu được anh và cộng sự phát triển - đặt nền móng cho Hùng Gia Edu.

Anh Cù Chí Hùng - Người sáng lập Hùng Gia Edu nhận bằng Thạc sĩ

“Luyện thi không phải học nhiều, mà cần học đúng”

Khác với các trung tâm luyện thi đại trà, nơi giáo trình được dùng chung cho mọi học viên, Hùng Gia Edu được giảng viên thiết kế chương trình học theo hướng “thiết kế ngược”: bắt đầu từ mục tiêu đầu ra, phân tích năng lực đầu vào, từ đó vẽ lộ trình học sát nhất với nhu cầu cá nhân.

Việc học ngoại ngữ tại Hùng Gia Edu luôn được kiểm soát bằng dữ liệu thực tế. “Sau mỗi buổi luyện tập, học viên cần biết chính xác kỹ năng nào đang yếu, cần cải thiện ra sao, có tiến bộ theo thời gian không. Không thể để người học tự bơi trong hàng chục bộ đề mà không biết học thế nào là đủ”, Thạc sĩ Cù Chí Hùng cho biết.

Ngoài ra, Hùng Gia Edu còn đề cao yếu tố tư duy chiến lược trong phòng thi. Theo đó, tại Hùng Gia Edu việc luyện đề chỉ là phần nổi, cốt lõi là việc học viên được hướng dẫn phân tích đề, phân bổ thời gian hợp lý và áp dụng kỹ thuật làm bài nhanh - những yếu tố mang tính quyết định trong kỳ thi Aptis vốn có cấu trúc đặc thù và giới hạn thời gian chặt chẽ.

Hình ảnh trong khoá luyện thi

Theo anh Hùng, mô hình học tập tại Hùng Gia Edu đã chứng minh được tính hiệu quả. Đa số học viên đạt chuẩn đầu ra chỉ sau 4-6 tuần học, rất nhiều người nâng bậc trình độ (từ A2 lên B1, B1 lên B2) chỉ sau một khóa luyện thi.

Thành quả này không chỉ đến từ tài liệu sát đề hay nền tảng luyện thi riêng biệt, mà còn đến từ một triết lý rõ ràng: hiểu học viên, đồng hành cùng học viên và trao cho họ công cụ đúng lúc.

Thạc sĩ Cù Chí Hùng cho rằng: “Giáo dục không nhất thiết phải phức tạp. Quan trọng là người hướng dẫn đủ hiểu người học, và người học có đủ công cụ để đạt mục tiêu của mình.”

Trong một thị trường luyện thi tiếng Anh đang bị chi phối bởi những lối mòn và công thức đại trà, Thạc sĩ Cù Chí Hùng lựa chọn con đường lấy kết quả làm trung tâm, lấy người học làm trọng điểm và lấy sự thực tế làm tiêu chuẩn. Chính tư duy đổi mới và định hướng rõ ràng ấy đã giúp Hùng Gia Edu gặt hái “trái ngọt” với mô hình luyện thi Aptis hiệu quả, nhanh gọn và thiết thực - điều mà phần lớn học viên cần trong thời đại của tốc độ và tính cá nhân hóa.

Hùng Gia Edu:

Địa chỉ: Phường Lưu Kiếm, Thành Phố Hải Phòng

Hotline: 0978 282 707 - 0961 883 316

(Nguồn: Hùng Gia Edu)