Sau đó hỗn hợp sẽ được vận chuyển về giàn MSP-10 để xử lý thông qua đường ống ngầm dài hơn 38km.

Dự án Phát triển mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam (KNT-KTN), thuộc Lô 09-2/09, đã về đích sớm hơn kế hoạch một ngày, đảm bảo chất lượng và đóng góp thiết thực vào mục tiêu gia tăng sản lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Giàn trung tâm CPP-KNT

Dự án do Liên doanh Vietsovpetro điều hành, với sự tham gia của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và AO Zarubezhneft. Phạm vi công việc gồm: xây dựng giàn trung tâm CPP-KNT, giàn nhẹ WHP-KTN; lắp đặt các tuyến ống nội mỏ, liên mỏ và cáp ngầm; cải hoán các hạng mục tại giàn MSP-10, MSP-9 và BK-15. Đây là một dự án phát triển mỏ có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, bao gồm nhiều gói thầu đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao.

Sau hơn 33 tháng tổ chức thực hiện từ thiết kế chi tiết, mua sắm và thi công trong điều kiện nhiều khó khăn từ đại dịch Covid-19; xung đột vũ trang trên thế giới cũng như sự khắc nghiệt thời tiết và thách thức kỹ thuật tại vùng nước sâu, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ và đạt các tiêu chuẩn an toàn - kỹ thuật nghiêm ngặt.

Mẫu dầu từ dòng dầu đầu tiên đưa vào hệ thống công nghệ WHP-KTN.

Quá trình xây dựng và chạy thử các hạng mục công trình được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ. Hội đồng nghiệm thu của Vietsovpetro đã tiến hành nghiệm thu trực tiếp tại các giàn: MSP-10 ngày 4/7/2025; CPP-KNT và WHP-KTN ngày 11/7/2025. Kết quả đánh giá cho thấy các hệ thống đã sẵn sàng, đảm bảo an toàn cho việc vận hành thương mại. Ngay sau đó, các cán bộ, kỹ sư và công nhân kỹ thuật của Người điều hành Vietsovpetro tại các giàn KNT, KTN, MSP-10, BK-15 đã khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị cuối cùng một cách bài bản, đồng bộ và kịp thời để đưa hệ thống vào hoạt động.

Giàn WHP-KTN và giàn khoan Tam Đảo 5

Tính đến thời điểm First Oil (đón dòng dầu đầu tiên), dự án đã ghi nhận hơn 6,6 triệu giờ làm việc an toàn tuyệt đối, không xảy ra tai nạn hay sự cố - một thành tích nổi bật, thể hiện tính chuyên nghiệp, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao của người lao động Vietsovpetro.Trong bối cảnh sản lượng khai thác tại Lô 09-1 và các khu vực lân cận đang có xu hướng sụt giảm, việc đưa dự án Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam vào khai thác thương mại đúng tiến độ không chỉ giúp Vietsovpetro gia tăng và duy trì sản lượng khai thác trên 3 triệu tấn/năm, mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển thông qua các hợp tác dầu khí chiến lược tại các bể Cửu Long và Nam Côn Sơn.

Các chuyên gia, kỹ sư làm việc tại phòng điều khiển trên giàn CPP-KNT.

Dòng dầu đầu tiên từ giàn KNT-KTN không chỉ là thành quả của hàng triệu giờ lao động miệt mài, mà còn thể hiện rõ năng lực làm chủ công nghệ và tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tập thể những người làm dầu khí, mang ý nghĩa chiến lược trong việc khai thác hiệu quả tiềm năng dầu khí tại vùng biển quan trọng phía Nam.

Thợ vận hành mở van trên giàn CPP-KNT.

Việc đưa cụm công trình KNT-KTN vào khai thác đúng kế hoạch là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của tập thể lao động Người điều hành Vietsovpetro, góp phần viết tiếp trang sử vẻ vang 50 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn Công Nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

