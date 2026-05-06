Cùng hầu tòa với bị cáo Nguyễn Văn Hậu còn có 4 bị cáo khác. Thượng tá Vũ Đức Việt ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Đại diện VKS Quân sự Trung ương tham gia phiên tòa gồm có các kiểm sát viên: Đại tá Nguyễn Tiến Đông và Thượng tá Nguyễn Quốc Viên.

Có 414 bị hại trong vụ án này kháng cáo bản án sơ thẩm.

Trước đó, hồi tháng 1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã tuyên án đối với các bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan sân bay Nha Trang cũ (tỉnh Khánh Hòa).

HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu mức án 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với hình phạt 30 năm tù của bản án trước, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 30 năm tù giam.

Về dân sự, HĐXX cấp sơ thẩm buộc bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Sau khi ghi nhận số tiền các bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả, tòa xác định, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn còn phải nộp hơn 6.800 tỷ đồng.

Tòa quyết định tiếp tục kê biên 2.148 bất động sản liên quan đến bị cáo Nguyễn Văn Hậu và cá nhân, công ty có liên quan.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 1. Ảnh: CTV

Sai phạm

Cáo buộc cho rằng, từ năm 2015-2024, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Khánh Hòa cũ) và các bị cáo thuộc các cơ quan trong Bộ Quốc phòng đã có các sai phạm.

Cụ thể, các bị cáo đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai khi Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại sân bay Nha Trang từ đất quốc phòng sang phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhưng chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất.

Cáo trạng xác định trong quá trình chuyển giao khoảng 186,2ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa, các bị can bị cáo buộc đã làm trái trình tự thủ tục quy định của pháp luật, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và quan điểm thống nhất giữa Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh.

Gần 63ha đất quốc phòng đã được bàn giao cho Công ty Phúc Sơn trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Cáo buộc cho rằng, Nguyễn Văn Hậu biết rõ đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ sắp xếp, chưa có quyết định thu hồi hay giao đất.

Bên cạnh đó, dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận và giao cho Công ty Phúc Sơn là chủ đầu tư dự án, chưa bàn giao đất trên thực địa và cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị.

Thời điểm đó, Công ty Phúc Sơn chưa được phép huy động vốn, các sản phẩm tại dự án chưa được phép chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng.

Dù vậy, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn vẫn chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu với các khách hàng là dự án đã có thủ tục pháp lý; triển khai hoạt động phân phối bán hàng; ký 938 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 638 cá nhân, thu tổng số tiền hơn 7.032 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nam Á) và Nguyễn Thị Hằng (chị gái Nguyễn Văn Hậu, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) bị cáo buộc đã giúp Hậu "Pháo" hợp thức hồ sơ để gian dối trong quá trình Công ty Phúc Sơn ký hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án với các khách hàng.

Các bị cáo đã đứng tên nộp 10% giá trị hợp đồng và giúp Nguyễn Văn Hậu bán ra thị trường 211 lô đất, để ngoài sổ sách kế toán của Công ty Phúc Sơn hơn 1.076 tỷ đồng.