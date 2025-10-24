Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, chiều 24/10 (theo giờ địa phương) tại thủ đô Sofia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov.

Vui mừng chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Rosen Zhelyazkov hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Bulgaria, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Bulgaria.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian qua, Thủ tướng Rosen Zhelyazkov khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng và tin cậy hàng đầu của Bulgaria tại khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng Rosen Zhelyazkov nhấn mạnh chuyến thăm, với việc tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, qua đó tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên tầm cao mới.

Chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, ấm áp của các nhà lãnh đạo và nhân dân Bulgaria, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Bulgaria; nhấn mạnh Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của nhân dân Bulgaria dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông báo về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Tổng thống Rumen Radev và việc hai bên đã thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Bulgaria, mở ra chương mới cho quan hệ hai nước, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Trên cơ sở khuôn khổ hợp tác mới được thiết lập, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; tăng cường vai trò điều phối của Bộ Ngoại giao hai nước trong thúc đẩy hợp tác song phương; phối hợp triển khai các nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược và phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có như Ủy ban liên Chính phủ, Ủy ban hợp tác khoa học - công nghệ, đồng thời nghiên cứu thiết lập các cơ chế mới phù hợp với Đối tác chiến lược hiện nay...

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí coi đây là động lực chính của quan hệ, nhấn mạnh cả hai nước cần tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và phối hợp đảm bảo chuỗi cung ứng bền vững, kết nối logistics qua cảng biển, hướng tới tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương trong những năm tới.

Hai bên bày tỏ vui mừng về những kết quả tốt đẹp đã đạt được tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Bulgaria.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi cho hàng hóa Bulgaria tiếp cận thị trường trong nước và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), mong Bulgaria trở thành “cửa ngõ” cho hàng Việt vào thị trường EU, giảm rào cản thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Bulgaria.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã đề xuất mở rộng hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, y tế, lao động, nông nghiệp, trong đó có việc thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "Thẻ vàng" đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU; đề nghị hai bên thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ trong lĩnh vực y tế.

Thủ tướng Rosen Zhelyazkov cam kết sẽ cùng Chính phủ Việt Nam triển khai hiệu quả các nội dung của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ nhận định cho rằng bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, hợp tác hai nước còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong các lĩnh vực cùng quan tâm như chuyển đổi số, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, chính phủ điện tử… và nhấn mạnh cam kết nỗ lực đưa hợp tác khoa học, công nghệ trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Bulgaria.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lời cảm ơn Thủ tướng và chính quyền Bulgaria đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc ổn định tại Bulgaria.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Tổng thống Rumen Radev và chính quyền các cấp Bulgaria tiếp tục tạo thuận lợi cho những người Việt Nam đủ điều kiện được nhập quốc tịch Bulgaria, giúp cộng đồng người Việt ngày càng hội nhập sâu rộng, đóng góp tích cực vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia.

Trên bình diện đa phương, hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Liên hợp quốc và ASEAN-EU, cùng chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, phát triển bền vững.

Kết thúc cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Rosen Zhelyazkov sang thăm Việt Nam.

Thúc đẩy thiết lập cơ chế hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam-Bulgaria

Chiều 24/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Sofia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Natalia Kiselova.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Bulgaria.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Natalia Kiselova khẳng định Bulgaria hết sức coi trọng và ủng hộ quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đối tác tin cậy, quan trọng của Bulgaria tại khu vực Đông Nam Á.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Natalia Kiselova. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Bulgaria đúng dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Quốc hội Natalia Kiselova và lãnh đạo Quốc hội Bulgaria dành cho đoàn.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chân thành cảm ơn Bulgaria đã dành sự giúp đỡ chí tình cho người dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc phát triển đất nước hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cảm ơn Bulgaria đã giúp đào tạo cho Việt Nam hàng chục nghìn sinh viên, nghiên cứu sinh, chuyên gia và công nhân lành nghề trong nhiều lĩnh vực, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Việt Nam, cũng như góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư thông báo về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Tổng thống Rumen Radev và việc hai bên đã thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bulgaria lên Đối tác Chiến lược, mở ra chương mới cho quan hệ hai nước, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, qua đó đóng góp vào sự phát triển về mọi mặt của mỗi quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Natalia Kiselova chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; nhấn mạnh tầm vóc quan hệ mới phản ánh sự phát triển mạnh mẽ và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Bulgaria, có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm cả hai nước cùng bước vào giai đoạn phát triển mới và trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới, trong đó tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và giữa các Ủy ban thuộc Quốc hội hai nước nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tạo khuôn khổ thuận lợi thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa, phù hợp với nhu cầu phát triển của hai nước như khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, dược phẩm, nông sản công nghệ cao…

Hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết giữa Chính phủ hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, nông nghiệp, giáo dục...; thúc đẩy ký kết các thỏa thuận, cơ chế hợp tác mới trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Natalia Kiselova. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất xúc tiến thúc đẩy thiết lập cơ chế hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước cũng như phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Bulgaria; đề nghị Bulgaria sớm thực hiện việc miễn thị thực đối với công dân Việt Nam nhằm tăng cường thu hút đầu tư, giao lưu nhân dân theo hướng bền vững, hiệu quả và thực chất.

Đồng thời, hai bên cần tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới (Liên minh Nghị viện Thế giới - IPU, Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - Âu - ASEP, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ - APF) để đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội Bulgaria với Hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA).

Chủ tịch Quốc hội Natalia Kiselova khẳng định Quốc hội Bulgaria sẽ tích cực ủng hộ và thúc đẩy việc thực hiện các phương hướng hợp tác được nêu rõ trong Tuyên bố chung Việt Nam và Bulgaria về thiết lập Đối tác chiến lược.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Natalia Kiselova sang thăm Việt Nam.

Theo TTXVN