Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 22-24/10/2025, tối 23/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Bulgaria.

Bảo tàng là công trình văn hóa đặc biệt, lưu giữ và tôn vinh những giá trị lịch sử, truyền thống và bản sắc của dân tộc Bulgaria trong suốt hàng nghìn năm.

Cùng dự có Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân với Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân tham quan Bảo tàng lịch sử Quốc gia Bulgaria. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Bulgaria, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ cảm nhận dòng chảy lịch sử của một dân tộc có bề dày văn hiến, ý chí kiên cường và bản sắc văn hóa rực rỡ, cùng với niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của nhân dân Bulgaria qua từng hiện vật, từng dấu ấn lịch sử. Mỗi di sản quý giá được trưng bày nơi đây đều như kể một câu chuyện sống động về hành trình vươn lên và khẳng định bản sắc dân tộc Bulgaria giữa dòng chảy lịch sử châu Âu và thế giới.

Bảo tàng không chỉ là nơi bảo tồn quá khứ, mà còn khởi nguồn cảm hứng hướng tới tương lai cho các thế hệ hôm nay và mai sau, góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển của nhân dân Bulgaria.

Tổng Bí thư bày tỏ sự ngưỡng mộ và trân trọng trước những nỗ lực to lớn của Bulgaria trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa-lịch sử vô giá của mình, trong đó có sự đóng góp và vai trò quan trọng của Bảo tàng trong việc giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm cho phát triển bền vững đất nước. Với hơn 4.000 năm lịch sử, Việt Nam sở hữu nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận.

Hệ thống bảo tàng của Việt Nam như Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Hà Nội… đang không ngừng được nâng cấp, hiện đại hóa, hướng đến việc kết hợp giữa bảo tồn, giáo dục và giao lưu quốc tế.

Phu nhân Tổng Bí thư và Phu nhân Tổng thống Cộng hòa Bulgaria tại Bảo tàng lịch sử Quốc gia Bulgaria. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư mong rằng trong thời gian tới, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Bulgaria và các bảo tàng quốc gia Việt Nam sẽ có các hoạt động trao đổi chuyên môn, hợp tác nghiên cứu, tổ chức triển lãm chung… và quan trọng hơn, là thúc đẩy hiểu biết và tình hữu nghị gắn kết giữa hai dân tộc, hai nền văn hóa Á-Âu, góp phần kết nối, thắt chặt tình cảm giữa hai dân tộc và làm phong phú thêm di sản văn minh nhân loại.

Tổng Bí thư nhấn mạnh chuyến thăm Bulgaria lần này và đặc biệt chuyến thăm Bảo tàng hôm nay đã để lại những ấn tượng sâu sắc về đất nước Bulgaria giàu truyền thống văn hóa và đầy sức sống; tin tưởng rằng, sự thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau về lịch sử và văn hóa sẽ là nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị và hợp tác ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Bulgaria.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Bulgaria được thành lập vào năm 1973, là một trong những bảo tàng lịch sử lớn và phong phú nhất trên bán đảo Balkan. Hơn 700.000 di tích văn hóa được lưu giữ bên trong, phản ánh lịch sử những vùng đất ngày nay thuộc Bulgaria từ cách đây khoảng 8.000 năm cho đến ngày nay. Các trưng bày nổi bật gồm công cụ xương và đá lửa, các tượng thần, đồ trang sức và đồ gốm từ thời tiền sử, đồ trang sức, đồng tiền, đồ gốm trang trí, biểu tượng tôn giáo, hộp đựng thánh tích...

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân xem biểu diễn nghệ thuật 2 nước Việt Nam-Bulgaria. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau khi thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Bulgaria, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân đã cùng xem biểu diễn nghệ thuật với sự góp mặt của Đoàn Nghệ thuật Trakia nổi tiếng của Bulgaria cùng các nghệ sỹ của Việt Nam.

Điểm nhấn của Chương trình là phần trình diễn của Đoàn Nghệ thuật Trakia, khán giả được chiêm ngưỡng những vũ điệu sống động, đặc sắc như "Điệu nhảy Thrace," vũ điệu truyền thống vùng Shop qua "Điệu nhảy cổ vùng Shop," và vũ điệu sôi nổi "Shinitsi".

Đặc biệt, các thiếu nhi Bulgaria đã trình bày bài hát thiếu nhi nổi tiếng bằng tiếng Việt “Cả nhà thương nhau," với ca từ trong sáng, giai điệu nhẹ nhàng, diễn tả tình yêu thương gia đình.

Chương trình nghệ thuật còn là nơi giao thoa của âm nhạc hai nước, với sự góp mặt của các nghệ sỹ và tài năng trẻ Việt Nam như Đào Tố Loan, Lệ Giang và Bùi Đăng Khánh cùng trình bày những ca khúc nổi tiếng như "Bài ca hy vọng," "Bài ca Hồ Chí Minh" và sự góp mặt của Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Công Duy với bản "Romance" lãng mạn.

Chương trình là cầu nối văn hóa, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Bulgaria, đồng thời mang lại trải nghiệm nghệ thuật khó quên cho khán giả yêu mến hai nền văn hóa.

Tối cùng ngày, Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

