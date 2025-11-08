Theo BS. Hải, bảo vệ học sinh khỏi tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, luôn là một mục tiêu quan trọng và ưu tiên hàng đầu của Chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thời gian qua, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phòng, chống tác hại của thuốc lá trong HSSV.

Hàng nghìn buổi truyền thông trực tiếp tại trường học đã được tổ chức; hàng trăm tài liệu, video, bài giảng, và sản phẩm truyền thông đã được biên soạn, phổ biến rộng rãi; nhiều cuộc thi, chương trình ngoại khóa, mô hình “Trường học không khói thuốc” được duy trì thường xuyên.

Bộ GD&ĐT cũng tổ chức các hoạt động góp phần đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục, giúp giáo viên có thêm công cụ, kỹ năng để truyền tải kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá một cách sinh động, gần gũi và hiệu quả hơn tới HSSV.

Dẫn chứng số liệu báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, BS. Hải cho biết, tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên giảm đáng kể, tuy nhiên, những thành tựu này đang có nguy cơ bị phá bỏ bởi sự gia tăng nhanh chóng tỷ lệ sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới, chủ yếu là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, đặc biệt trong giới trẻ.

Ở thanh thiếu niên 13 - 17 tuổi, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử tăng từ 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023; ở nhóm 13 - 15 tuổi, tỷ lệ này đã tăng hơn gấp đôi, từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023. Đáng lưu ý, ở nữ giới từ 11 - 18 tuổi, theo kết quả sơ bộ điều tra tại 11 tỉnh, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử đã đạt 4,3% năm 2023.

“Những con số trên cho thấy, nếu chúng ta không có các biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt để ngăn chặn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các kết quả đạt được trong hơn một thập kỷ qua có thể bị xóa bỏ”, Ths. Phan Thị Hải nhấn mạnh.

Do đó, tới đây, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá sẽ mở rộng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trong trường học thông qua việc hỗ trợ xây dựng tài liệu giảng dạy, chương trình đào tạo kỹ năng tuyên truyền cho giáo viên, nhân rộng các mô hình trường học không khói thuốc, đồng thời đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng nhằm giúp học sinh, sinh viên dễ dàng tiếp cận thông tin chính xác, khoa học và gần gũi hơn.

chú thích ảnh: Các tác giả xuất sắc đạt giải tại cuộc thi “Thiết kế bài giảng về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng”. Ảnh: Lê Hảo

Thu Loan