Thứ trưởng Y Thông tiếp đoàn Hiệp hội Giao lưu Hữu nghị Miyazaki - Việt Nam

Quan hệ hữu nghị là nền tảng thúc đẩy hợp tác phát triển

Phát biểu chào mừng đoàn, Thứ trưởng Y Thông bày tỏ vui mừng được đón tiếp các thành viên Hiệp hội Giao lưu Hữu nghị Miyazaki - Việt Nam đến thăm và làm việc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thứ trưởng Y Thông khẳng định, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường sự tin cậy, hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Y Thông phát biểu tại buổi làm việc

Thông tin với đoàn công tác về tình hình vùng đồng bào DTTS và miền núi của Việt Nam, Thứ trưởng Y Thông cho biết, Việt Nam có 54 dân tộc cùng sinh sống, trong đó 53 DTTS với hơn 14 triệu người, chiếm khoảng 14,7% dân số cả nước.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi, là chủ trương lớn, thể hiện qua việc triển khai nhiều chương trình, chính sách ưu tiên về phát triển hạ tầng, giảm nghèo, giáo dục, y tế, đào tạo nghề và bảo tồn bản sắc văn hóa.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khu vực này vẫn còn không ít khó khăn, nhất là về điều kiện hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực, sinh kế bền vững và khả năng tiếp cận khoa học, công nghệ. Vì vậy, Việt Nam luôn coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm phát triển của các quốc gia, trong đó có Nhật Bản.

Về phía đoàn công tác, ông NEGISHI Hirotaka cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như những nỗ lực của Chính phủ trong việc chăm lo đời sống đồng bào DTTS.

Ông Negishi Hirotaka - Chủ tịch MJVA phát biểu tại buổi làm việc

Mở rộng hợp tác vì sự phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các định hướng tăng cường hợp tác giữa tỉnh Miyazaki của Nhật Bản với các tỉnh miền núi, vùng đồng bào DTTS của Việt Nam trên cơ sở phát huy thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên.

Ông NEGISHI Hirotaka cho biết, Hiệp hội MJVA được thành lập với mục tiêu thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Miyazaki và Việt Nam thông qua các hoạt động trao đổi văn hóa, giáo dục, hợp tác địa phương và kết nối doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Hiệp hội MJVA mong muốn mở rộng các chương trình hợp tác với các tỉnh miền núi của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu thanh niên, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và du lịch cộng đồng.

Thứ trưởng Y Thông đánh giá cao thiện chí của MJVA trong việc đồng hành cùng các địa phương vùng đồng bào DTTS. Thứ trưởng Y Thông đề nghị, MJVA tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Miyazaki với các tỉnh miền núi của Việt Nam; nghiên cứu thúc đẩy các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên, hỗ trợ đào tạo nghề, chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản, bảo tồn văn hóa truyền thống và phát triển du lịch dựa vào cộng đồng.

Đồng thời, Thứ trưởng Y Thông khẳng định, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẵn sàng phối hợp với Hiệp hội MJVA để kết nối các địa phương có nhu cầu hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các chương trình giao lưu nhân dân và hợp tác phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Theo đó, ông NEGISHI Hirotaka cũng khẳng định sẽ tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Miyazaki và các địa phương của Việt Nam, nhất là các tỉnh miền núi, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đồng thời tạo thêm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí chân thành, cởi mở và xây dựng. Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, tăng cường kết nối giữa tỉnh Miyazaki với các tỉnh miền núi của Việt Nam, hướng tới triển khai các chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản và hỗ trợ phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi.