Ngày 23/9, tại Hà Nội, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc đã chủ trì buổi tiếp xã giao Tham tán Chính trị Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam Pierce Davis cùng một số viên chức chính trị.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Ban Tôn giáo Chính phủ và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Buổi tiếp xã giao diễn ra tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ

Tham tán Chính trị Đại sứ quán Mỹ cho biết, ông vừa nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam. Ông David Pierce mong muốn được lắng nghe thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và hệ thống tổ chức mới của Ban Tôn giáo Chính phủ sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính.

“Chính phủ Mỹ luôn coi trọng vấn đề tôn giáo và tự do tôn giáo, xem đây là một trong những giá trị cơ bản không chỉ được đề cao tại Mỹ mà còn được quan tâm ở nhiều quốc gia trên thế giới”, ông David Pierce chia sẻ.

Ông David Pierce cũng bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ có thêm nhiều cuộc tiếp xúc với Ban Tôn giáo Chính phủ nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo trên tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc chúc mừng ông David Pierce nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam trong bối cảnh diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ.

Ông Vũ Hoài Bắc khẳng định, Ban Tôn giáo Chính phủ với chức năng và nhiệm vụ được giao, luôn sẵn sàng tiếp đón, phối hợp với các đoàn ngoại giao, tổ chức của Mỹ tới trao đổi, tìm hiểu về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như chính sách, pháp luật của Việt Nam trong lĩnh vực này, trên tinh thần thiện chí, tôn trọng và khách quan.

Tại buổi tiếp, hai bên đều bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo giữa hai nước Việt Nam - Mỹ sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển trong thời gian tới.