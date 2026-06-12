Chiều 11/6, tại Hà Nội, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) Vũ Hoài Bắc đã tiếp xã giao Quyền Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Julie Turner cùng đoàn công tác gồm Tham tán và viên chức chính trị của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Hai bên đã trao đổi trong không khí cởi mở, tập trung vào các nội dung nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

Trao đổi tại buổi tiếp, Quyền Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Julie Turner bày tỏ băn khoăn về thủ tục đăng ký đối với các nhóm tôn giáo.

Về vấn đề này, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo khi cắt giảm số lượng thủ tục từ 103 xuống còn 56 thủ tục.

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc trao đổi với Quyền Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ.

"Hiện nay, toàn bộ 56 thủ tục này đều có thể thực hiện trực tuyến, giúp tỷ lệ hồ sơ nộp qua môi trường mạng tăng từ 20% năm 2025 lên 90% chỉ trong những tháng đầu năm 2026", Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua vào tháng 4/2026 gồm 9 chương, 61 điều, giảm 7 điều so với Luật tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành, với nhiều điểm mới tích cực, trong đó, tiếp tục phân quyền từ trung ương xuống địa phương; tập trung đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính để tạo điều kiện tốt hơn cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ.

Ông Vũ Hoài Bắc nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam cũng chỉ đạo quyết liệt việc cắt giảm 50% thời gian giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Bảo hộ quyền tự do trên không gian mạng và bình đẳng tôn giáo

Liên quan đến thực hành tôn giáo trong kỷ nguyên số, ông Vũ Hoài Bắc khẳng định, quyền thực hành đức tin trên không gian mạng là quyền chính đáng của tín đồ và đã được luật hóa. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định rõ trách nhiệm cá nhân, nghiêm cấm việc lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc tình hình, chính sách tôn giáo hoặc lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Bà Julie Turner, Quyền Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ.

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Nhà nước Việt Nam là bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.

Đặc biệt, các cấp chính quyền là cầu nối giữa các tổ chức tôn giáo, các nhóm tôn giáo để đảm bảo sự hài hòa, bình đẳng giữa các tôn giáo.

Thúc đẩy các kênh đối thoại song phương

Quyền Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Julie Turner ghi nhận và đánh giá cao những thông tin cập nhật về cải cách hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và hoàn thiện pháp luật của Việt Nam.

Bà Quyền Phó trợ lý Ngoại trưởng cũng giới thiệu về hoạt động của "Văn phòng Đức tin" trực thuộc Nhà Trắng, chức năng nhiệm vụ của văn phòng này không chỉ là đầu mối liên lạc của Nhà Trắng với các tổ chức tôn giáo mà còn tham gia vào quá trình hoạch định chính sách liên quan đến tôn giáo. Hy vọng sẽ có sự kết nối giữa văn phòng này với các cơ quan của Việt Nam để tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Đánh giá cao các nội dung trao đổi, ông Vũ Hoài Bắc bày tỏ kỳ vọng các cơ chế hợp tác song phương sẽ sớm được triển khai thực chất. Thông qua các kênh đối thoại quốc tế và ngoại giao nhân dân, hai bên có thể tăng cường hiểu biết, thu hẹp khoảng cách khác biệt, từ đó phía Hoa Kỳ sẽ đưa ra những đánh giá khách quan và sát thực hơn về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam.

Buổi tiếp xã giao diễn ra tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ.

Kết thúc buổi tiếp, hai bên bày tỏ sự tin tưởng vào những tiến triển trong quan hệ song phương và trông đợi kỳ Đối thoại nhân quyền lần thứ 29 tại Washington D.C. sắp tới.