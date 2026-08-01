Từ trung tâm triển lãm đến hạ tầng kết nối chiến lược

Thực tế tại nhiều quốc gia như Đức, UAE hay Trung Quốc cho thấy, các triển lãm chuyên ngành đã vượt ra khỏi vai trò giới thiệu sản phẩm hay xúc tiến thương mại đơn thuần. Đây sẽ là không gian để chính sách gặp thị trường, doanh nghiệp gặp nhà đầu tư, công nghệ gặp nhu cầu thực tiễn và các ý tưởng được chuyển hóa thành những dự án hợp tác cụ thể.

Chính vì vậy, nhiều quốc gia xem hệ thống triển lãm quốc tế là một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt là năng lượng và công nghệ xanh.

Việt Nam cũng đang theo đuổi hướng đi này. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng để phục vụ tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các trung tâm dữ liệu, quá trình chuyển dịch từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch đòi hỏi nguồn vốn lớn, công nghệ hiện đại cùng sự tham gia sâu rộng của cộng đồng quốc tế. Vì vậy, việc xây dựng những nền tảng kết nối có khả năng quy tụ các doanh nghiệp, nhà đầu tư và tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới được xem là giải pháp quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi xanh và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.

Tinh thần đó được Chính phủ khẳng định tại cuộc làm việc ngày 28/7 giữa Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc với ông Christopher Hudson - Chủ tịch toàn cầu Tập đoàn DMG Events và đại diện Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC). Tại buổi làm việc, Chính phủ hoan nghênh kế hoạch hợp tác giữa DMG Events và VEFAC trong việc tổ chức các triển lãm, hội nghị quốc tế về năng lượng tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), đồng thời đánh giá đây là cơ hội để Việt Nam kết nối với mạng lưới doanh nghiệp, tập đoàn và nhà đầu tư hàng đầu thế giới; đồng thời tiếp cận kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quy mô lớn, thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túcm, ông Christopher Hudson - Chủ tịch toàn cầu Tập đoàn DMG Events và các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Ghi nhận năng lực tổ chức và hệ thống hạ tầng của VEC, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng Việt Nam đã có điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế. Không chỉ ủng hộ về chủ trương, Chính phủ cũng cam kết đồng hành cùng đơn vị tổ chức trong việc giới thiệu quy hoạch phát triển ngành năng lượng và các dự án trọng điểm tới các đối tác quốc tế; chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp với chuỗi sự kiện do DMG Events tổ chức tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia, tìm kiếm đối tác, mở rộng cơ hội hợp tác và xúc tiến đầu tư. Song song với đó, Chính phủ sẽ nghiên cứu các giải pháp tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, xuất nhập cảnh, thị thực đối với chuyên gia, nhà đầu tư và đơn vị tổ chức sự kiện; đồng thời hỗ trợ xử lý các thủ tục liên quan đến thông quan hàng hóa phục vụ triển lãm tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, từ năm 2027, VEFAC thông qua hạ tầng VEC sẽ phối hợp với DMG Events tổ chức 4 triển lãm và hội nghị quốc tế trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, y tế và giáo dục tại Việt Nam. Không chỉ mang đến các sự kiện chuyên ngành mang tầm quốc tế, sự hợp tác này còn đặt nền móng hình thành hệ sinh thái triển lãm chuyên sâu, nơi hội tụ công nghệ, nguồn vốn, tri thức và các đối tác toàn cầu, góp phần đưa Việt Nam trở thành tâm điểm kết nối thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo của khu vực, đồng thời tạo động lực mới cho quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Đại diện VEC và DMG Events tại buổi lễ công bố hợp tác ra mắt Hội nghị - Triển lãm năng lượng toàn cầu hồi tháng 2/2025

GEEC - Dấu mốc đầu tiên của hành trình kết nối

Trong chuỗi sự kiện dự kiến triển khai từ năm 2027, Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam (GEEC) sẽ là sự kiện đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác giữa VEC và DMG Events, đồng thời đặt nền móng cho mục tiêu hình thành một diễn đàn năng lượng quốc tế có quy mô và uy tín hàng đầu châu Á.

Dự kiến diễn ra từ ngày 24 - 26/2/2027 tại VEC, GEEC có quy mô khoảng 80.000m² với hơn 800 doanh nghiệp tham gia trưng bày, trên 30.000 khách tham quan, hơn 450 diễn giả và hơn 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) - Nơi diễn ra Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam (GEEC)

Bao quát toàn bộ chuỗi giá trị của ngành năng lượng, từ các nguồn năng lượng truyền thống đến năng lượng tái tạo, các công nghệ mới và giải pháp phục vụ chuyển dịch năng lượng, GEEC không chỉ là không gian trưng bày công nghệ mà còn được định vị là diễn đàn kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và cơ quan quản lý.

Với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, các diễn giả quốc tế cùng đông đảo đại biểu và khách tham quan, sự kiện hướng tới thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, điện khí hóa và phát triển hạ tầng năng lượng.

Thông qua các hoạt động hội nghị, kết nối doanh nghiệp và trưng bày công nghệ, GEEC được kỳ vọng góp phần hỗ trợ triển khai Quy hoạch điện VIII, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Thông qua đó, GEEC sẽ không chỉ là một triển lãm quốc tế về năng lượng mà còn là đại diện cho mô hình phát triển mới, trong đó triển lãm được nhìn nhận như một hạ tầng kết nối để Việt Nam tăng cường thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thu Loan