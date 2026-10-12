Xiếc và múa rối cùng xuất hiện trong Mơ Show. Phía sau sân khấu không chỉ là những màn trình diễn đẹp mắt, mà còn là câu chuyện về cách người nghệ sĩ tìm một ngôn ngữ mới nhằm đưa nghệ thuật truyền thống đến gần khán giả hôm nay.

Câu chuyện về những nghệ sĩ phía sau “Mơ Show” được chia sẻ trong chương trình “Người chung quanh ta”, phát sóng trên HTV.

Đạo diễn Trần Được và Đạo diễn Nguyễn Quốc Công tại chương trình “Người chung quanh ta”

Khi xiếc và múa rối cùng kể một câu chuyện

Xiếc và múa rối vốn là hai loại hình nghệ thuật với ngôn ngữ biểu đạt riêng. Một bên gây ấn tượng bằng những chuyển động cơ thể, kỹ thuật thăng bằng và khả năng chinh phục giới hạn. Một bên tạo nên thế giới của những nhân vật được trao sự sống qua đôi bàn tay người nghệ sĩ.

Xiếc và múa rối được làm mới trong một không gian trình diễn hiện đại

Trong Mơ Show, hai loại hình ấy cùng tham gia vào một câu chuyện xuyên suốt. Vở diễn đưa khán giả theo hành trình trưởng thành của nhân vật Mơ, từ những cảm nhận đầu tiên về thế giới đến khi khám phá cảm xúc, tình yêu thương, thử thách và ước mơ của chính mình.

Múa rối đảm nhiệm vai trò dẫn dắt mạch truyện, trong khi đó xiếc mang đến những chuyển động mạnh mẽ, thể hiện khát vọng chinh phục và vượt qua giới hạn. Âm nhạc, ánh sáng cùng công nghệ trình chiếu góp phần tạo nên một không gian sân khấu liên tục biến đổi.

Với đạo diễn xiếc Nguyễn Quốc Công, điều quan trọng không chỉ là tạo nên một tiết mục khó. Một động tác nhào lộn hay thăng bằng chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành một phần của câu chuyện và truyền được cảm xúc đến khán giả.

Múa rối nước được làm mới trong không gian sân khấu hiện đại

Sau 70 phút sân khấu là những năm tháng khổ luyện

Khán giả mất hơn một giờ để thưởng thức Mơ Show, nhưng với nghệ sĩ, hành trình phía sau những phút biểu diễn ấy được tính bằng năm. Một động tác xiếc chỉ xuất hiện vài giây có thể đã được lặp lại hàng trăm, hàng nghìn lần. Người nghệ sĩ phải ghi nhớ từng điểm rơi, khoảng cách và nhịp phối hợp với bạn diễn.

Với múa rối, sự khổ luyện lại nằm trong những chi tiết rất nhỏ. Chỉ cần một chuyển động nhanh hoặc chậm hơn một nhịp, trạng thái của nhân vật cũng có thể thay đổi.

Theo đạo diễn Nguyễn Quốc Công, kỹ thuật không phải mục tiêu duy nhất của xiếc. Khi được đặt trong một tác phẩm có câu chuyện, người nghệ sĩ còn phải học cách biểu đạt cảm xúc bằng chính cơ thể mình. Bởi vậy, một màn biểu diễn tốt không chỉ khiến khán giả trầm trồ trước độ khó mà giúp họ cảm nhận được điều người nghệ sĩ muốn kể.

Những màn trình diễn trên không ấn tượng tại ‘Mơ Show’

Khi nghệ sĩ trở thành một phần của câu chuyện

Một điểm khác biệt trong Mơ Show là nghệ sĩ điều khiển rối không hoàn toàn ẩn mình phía sau sân khấu. Thay vào đó, họ trực tiếp xuất hiện và trở thành một phần của câu chuyện.

Đạo diễn múa rối Trần Được cho biết, người nghệ sĩ vừa phải điều khiển con rối, vừa thể hiện cảm xúc và tương tác với nhân vật. “Bé Mơ nó buồn thì cái mặt của người diễn viên khi đang điều khiển cũng phải có cái sắc thái đó”, anh chia sẻ.

Có những cảnh Mơ quay lại nhìn người đang điều khiển mình, tạo nên sự tương tác giữa con rối và nghệ sĩ. Theo đạo diễn Trần Được, cách làm này giúp con rối trở thành một nhân vật có cảm xúc hơn.

Giữ chất liệu Việt trong cách kể hiện đại

Dù sử dụng nhiều công nghệ và phương pháp dàn dựng mới, Mơ Show vẫn khai thác những chất liệu văn hóa Việt. Âm nhạc của vở diễn sử dụng các câu hò, điệu hát mang âm hưởng Nam Bộ, sau đó được phối lại theo cách hiện đại để phù hợp với nhịp điệu và cảm xúc của câu chuyện.

Đây cũng là hướng mà nghệ thuật múa rối đang thử nghiệm trong những năm gần đây. Bên cạnh các tích truyện truyền thống, nhiều tác phẩm mới khai thác thêm đề tài lịch sử, đời sống đương đại và kết hợp các loại hình âm nhạc mới để tiếp cận khán giả trẻ.

“Chúng tôi không xa rời những giá trị truyền thống, mà phát triển chúng để phù hợp hơn với thời đại ngày nay”, đạo diễn Trần Được cho hay.

Ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại tạo nên không gian trình diễn giàu cảm xúc

Câu chuyện về “Mơ Show” và những nghệ sĩ đứng sau vở diễn được giới thiệu trong tập 49 chương trình “Người chung quanh ta”, do Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM (HTV) phối hợp cùng PSC Media thực hiện, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO).

Bên cạnh khung giờ phát sóng trên truyền hình, những nội dung đặc sắc và những khoảnh khắc giàu cảm xúc của nhân vật sẽ tiếp tục được lan tỏa trên nền tảng số như tiktok, youtube và thông qua đối tác truyền thông chiến lược Zalo Video, đưa những câu chuyện tử tế đến gần hơn với khán giả trẻ.

Chương trình phát sóng vào 20h45 thứ Sáu hàng tuần trên HTV9 (số chính 30 phút) và 17h00 thứ Bảy hàng tuần trên HTV7 (số đồng hành 5 phút).

Thuỳ Dung