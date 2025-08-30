Theo đó, từ 21h00 ngày 29/8/2025, bên cạnh quà tặng 100.000 đồng từ Chính phủ được chuyển qua ứng dụng VNeID, khách hàng mở mới tài khoản Vikki sẽ có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà đặc biệt, từ 1 chỉ vàng đến 10 lượng vàng SJC với tổng giá trị quà tặng lên tới 20 tỷ đồng.

Cụ thể, Vikki Digital Bank sẽ trao tổng số 10 lượng vàng trị giá 1,3 tỷ đồng cho khách hàng thứ 1 triệu; trao 1 lượng vàng trị giá 130 triệu đồng cho khách hàng thứ 10 ngàn và 100 ngàn; trao 1 chỉ vàng trị giá 13 triệu đồng cho khách hàng thứ 1 ngàn - 2 ngàn - 3 ngàn. Tổng cộng số lượng quà tặng của Vikki Digital Bank lên đến 997 chỉ vàng.

Song song, Vikki Digital Bank cũng trao tặng 1.100 điện thoại Samsung 5G cho các hộ dân khó khăn, giúp người dân có thể sử dụng điện thoại để nhận quà từ Chính phủ trên VNeID.

Danh sách khách hàng nhận quà tặng vàng sẽ được công khai, liên tục từ 9h00 ngày 30/8/2025 trên website và fanpage chính thức của Ngân hàng số Vikki.

Sáng ngày 30/8/2025, đã có những khách hàng đầu tiên đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam nhận được quà tặng vàng từ chương trình.

Chương trình “Mở tài khoản Vikki an sinh – Nhận quà mừng Quốc khánh” là minh chứng cho cam kết của Vikki trong việc trở thành ngân hàng số vì cộng đồng, đồng hành cùng Chính phủ trong công cuộc nâng cao an sinh xã hội.

“Với những phần quà ý nghĩa và tiện ích tài chính bền vững, Vikki mong muốn mang đến niềm vui nhân dịp Quốc khánh, đồng thời góp phần kiến tạo một Việt Nam số phát triển nhân văn và bền vững”, đại diện ngân hàng Vikki chia sẻ.

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về chương trình cũng như cách liên kết tài khoản An sinh Vikki trên ứng dụng VneID qua Hotline: 1900 6608 và 212 chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng Số Vikki trên toàn quốc.

Vĩnh Phú