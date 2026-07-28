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Làm giàu trên mặt nước

Những ngày cuối tháng 7, mặt nước lòng hồ thủy điện Trung Sơn (xã Trung Sơn, tỉnh Thanh Hóa) phẳng lặng. Từng dãy lồng cá nối tiếp nhau trải dài giữa núi rừng. Khung cảnh yên bình ấy là thành quả của quá trình chuyển đổi sinh kế của nhiều hộ dân nơi đây, từ đánh bắt cá tự nhiên sang nuôi cá lồng, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Gắn bó với nghề nuôi cá lồng nhiều năm nay, anh Ngô Văn Chiến (37 tuổi), ở bản Tà Bán, là một trong những hộ phát triển mô hình với quy mô lớn tại địa phương.

Người dân nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Trung Sơn. Ảnh: Lê Dương

Hiện gia đình anh có 12 lồng cá, chủ yếu nuôi những loại có giá trị kinh tế cao như cá lăng, cá trắm, cá rô phi và cá chép. Nhờ nguồn nước trong, sạch của lòng hồ thủy điện, cá sinh trưởng tốt, ít dịch bệnh, thịt thơm ngon nên luôn được thương lái tìm đến thu mua.

Anh Chiến cho biết, trước đây gia đình chủ yếu sống dựa vào nương rẫy và nghề đánh bắt cá tự nhiên trên sông Mã. Thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy tiềm năng từ diện tích mặt nước rộng lớn của lòng hồ thủy điện, anh mạnh dạn đầu tư làm lồng nuôi cá.

“Những năm đầu, gia đình gặp không ít khó khăn do thiếu kinh nghiệm, trong khi vốn đầu tư tương đối lớn. Tuy nhiên, sau khi được chính quyền địa phương và các đơn vị chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật, tôi dần nắm vững quy trình chăm sóc, phòng bệnh cho cá. Đến nay, nghề nuôi cá lồng đã trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình”, anh Chiến chia sẻ.

Theo anh Chiến, mỗi năm gia đình xuất bán hàng chục tấn cá thương phẩm. Sau khi trừ chi phí, thu nhập đạt khoảng 120-150 triệu đồng, giúp cuộc sống khấm khá hơn, con cái có điều kiện học hành đầy đủ.

Nhờ nuôi cá lồng, mỗi năm gia đình anh Chiến thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Lê Dương

Không chỉ gia đình anh Chiến, anh Đinh Công Chức, ở bản Tà Bán, cũng là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi từ nghề đánh bắt cá tự nhiên sang nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Trung Sơn.

Từ những lồng cá đầu tiên, đến nay gia đình anh đã phát triển lên 6 lồng, nuôi cả cá đặc sản và các loại cá truyền thống. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc, đàn cá phát triển ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hiện nghề nuôi cá mang về cho gia đình anh khoảng 100 triệu đồng/năm. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Chức còn hướng dẫn nhiều hộ dân trong bản cùng đầu tư nuôi cá lồng trên lòng hồ.

Tạo sinh kế bền vững

Theo người dân địa phương, điều kiện tự nhiên của lòng hồ thủy điện Trung Sơn rất thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản. Nguồn nước quanh năm trong sạch, lưu thông tốt, ít chịu tác động của ô nhiễm nên cá sinh trưởng nhanh, chất lượng cao.

Ông Ngô Sĩ Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn thăm mô hình nuôi cá lồng của bà con. Ảnh: Lê Dương

Đặc biệt, việc tận dụng diện tích mặt nước để nuôi cá lồng không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đồng thời góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên sẵn có, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao.

Ông Ngô Sĩ Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn, cho biết sau khi công trình thủy điện Trung Sơn hoàn thành, địa phương xác định phát triển nuôi cá lồng là một trong những hướng đi quan trọng nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân khu vực lòng hồ.

Chính quyền xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn người dân lựa chọn con giống, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh và kết nối tiêu thụ sản phẩm.“Đến nay, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư nuôi cá lồng và đạt hiệu quả kinh tế rõ rệt. Không ít gia đình đã vươn lên thoát nghèo, có nguồn thu ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đây là mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương và sẽ tiếp tục được xã khuyến khích nhân rộng trong thời gian tới”, ông Tâm cho biết.

Nuôi cá lồng đang là hướng đi thoát nghèo bền vững và tạo sinh kế cho người dân vùng cao. Ảnh: Lê Dương

Cũng theo ông Tâm, nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ ở xã Trung Sơn đang từng bước khẳng định là hướng phát triển phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Năm 2025, toàn xã có 173 lồng cá của 57 hộ dân. Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 duy trì khoảng 190-200 lồng, nâng số hộ nuôi lên 65-70 hộ, sản lượng đạt 45-47 tấn mỗi năm, doanh thu từ nghề nuôi cá ước đạt gần 10 tỷ đồng.

Cùng với việc mở rộng quy mô nuôi cá lồng, xã Trung Sơn sẽ tiếp tục vận động người dân áp dụng quy trình sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu cá lòng hồ Trung Sơn nhằm gia tăng giá trị kinh tế.

Việc phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Trung Sơn không chỉ giúp khai thác hiệu quả diện tích mặt nước, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao mà còn góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa. Từ những lồng cá nổi giữa lòng hồ, nhiều gia đình đã có cuộc sống ổn định, khấm khá hơn, mở ra triển vọng làm giàu ngay trên chính quê hương mình.