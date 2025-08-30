Video: CCTV 4

Truyền thông Trung Quốc đã cho phát sóng loạt phóng sự về những mẫu vũ khí hiện đại sẽ tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 3/9, trong đó có mẫu xe tăng Type 99A.

Các cỗ xe tăng Type 99A trong một cuộc duyệt binh ở Trung Quốc. Ảnh: CCTV 1

Sơ lược về quá trình phát triển

Trả lời phỏng vấn kênh CCTV 4, kỹ sư Nhậm Quảng Vũ làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp vũ khí Trung Quốc cho biết, việc phát triển xe tăng Type 99A đã bắt đầu từ năm 2002 và kéo dài trong 3 năm sau đó. Quá trình chế tạo nguyên mẫu và mang đi thử nghiệm mất thêm 5 năm nữa. Tới năm 2010, dự án nghiên cứu mẫu xe tăng này mới hoàn thiện.

Kỹ sư Nhậm Quảng Vũ giới thiệu về xe tăng Type 99A. Ảnh: CCTV 4

Theo nhận xét của ông Nhậm, so với xe tăng Type 99 sản xuất trước đó, mẫu Type 99A “đã được cải thiện đáng kể” về công suất động cơ và giáp bảo vệ.

Thông số kỹ thuật của Type 99A

Theo dữ liệu do trang Army Recognition công bố, Type 99A dài 6,9m; rộng 3,7m (riêng phần khung gầm) và cao 2,35m. Trọng lượng xe là 58 tấn. Type 99A được trang bị một động cơ diesel có công suất 1.500 mã lực, nhờ vậy tốc độ di chuyển trên đường bằng phẳng của xe có thể đạt gần 80 km/h, với phạm vi hoạt động tối đa đạt 600km (800km khi xe mang theo thùng nhiên liệu bổ sung). Kíp lái có 3 người gồm lái xe, xạ thủ và chỉ huy.

Các xe tăng Type 99A tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: CCTV 4

Type 99A được trang bị pháo ZPT98 cỡ nòng 125mm cùng 2 súng máy đồng trục Type 86 và QJC88 trên nóc, có cỡ nòng lần lượt là 7,62 x 54mm và 12,7 x 108mm. Không chỉ bắn được các loại đạn thông thường, pháo ZPT98 còn có thể phóng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) với tầm bắn tối đa lên tới 5.000m.

Loại thép được sử dụng làm giáp xe tăng Type 99A. Ảnh: CCTV 4

Về mặt phòng thủ, Type 99A trang bị lớp giáp composite tiên tiến ở mặt trước và tháp pháo để tăng cường khả năng bảo vệ kíp lái và xe trước các đòn tấn công từ vũ khí chống tăng. Ngoài ra, bên ngoài thân xe cũng được lắp các tấm giáp phản ứng nổ (ERA). Mặt trước tháp pháo của xe có các ống phóng lựu đạn khói nhằm mục đích tạo màn khói ngụy trang cho xe.

Ống phóng lựu đạn khói trên tháp pháo xe Type 99A. Ảnh: CCTV 4

Theo thông tin được Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) công bố vào năm ngoái, quân đội Trung Quốc hiện có khoảng 1.300 xe tăng Type 99 và Type 99A trong biên chế hoạt động.