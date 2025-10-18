Tổng công ty Viễn thông MobiFone là đơn vị trực tiếp triển khai hệ thống, bảo đảm an toàn thông tin tối đa và thiết lập kênh kết nối truyền dẫn an toàn, thông suốt với C06.

Nghi thức công bố triển khai thí điểm Giải pháp định danh, truy xuất nguồn gốc hoá chất, tiền chất trên nền tảng VNeID

Sự kiện khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc ứng dụng dữ liệu dân cư để giải quyết bài toán chống hàng giả, bảo vệ sức khỏe người dân và minh bạch hóa thị trường.

Thực trạng hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại đang là vấn đề nhức nhối, gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo thống kê, chỉ riêng năm 2024 đã phát hiện và xử lý 47.135 vụ vi phạm với trị giá 425 tỷ đồng. Tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2025 với gần 10.000 vụ được xử lý trong các tháng đầu năm.

Về hóa chất, tiền chất, nhiều loại tiền chất công nghiệp hiện vẫn bị lợi dụng để điều chế ma túy tổng hợp, trong khi không ít hóa chất không rõ nguồn gốc được sử dụng trong pha chế thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và thuốc bảo vệ thực vật, gây rủi ro lớn cho sức khỏe cộng đồng. Công tác quản lý còn phân tán, thiếu công cụ truy vết điện tử khiến cơ quan chức năng khó theo dõi dòng di chuyển của hóa chất, doanh nghiệp khó chứng minh tính hợp pháp, và người tiêu dùng không thể biết rõ nguồn gốc, mức độ an toàn của sản phẩm.

Thực trạng này phản ánh khoảng trống đáng kể trong giám sát và truy xuất hóa chất, tiền chất, đòi hỏi sớm xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn xã hội.

Giải pháp định danh truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất (VNIDCheck) được ra mắt nhằm khắc phục các kẽ hở trong quản lý do thiếu liên thông dữ liệu giữa các ngành. Đây là minh chứng cụ thể cho việc hiện thực hóa chủ trương đột phá về chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, biến dữ liệu dân cư thành "tư liệu sản xuất số".

Đại tá Trần Hồng Phú - Phó Cục trưởng Cục C06 phát biểu tại lễ công bố

Phát biểu tại lễ công bố, Đại tá Trần Hồng Phú - Phó Cục trưởng Cục C06 nhấn mạnh: “Giải pháp định danh truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất (VNIDCheck) được ra mắt nhằm khắc phục các kẽ hở trong quản lý do thiếu liên thông dữ liệu giữa các ngành. Giải pháp này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam. Đây là minh chứng cụ thể cho việc hiện thực hóa chủ trương đột phá về chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, biến dữ liệu dân cư thành "tư liệu sản xuất số".

Ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó TGĐ Tổng công ty Viễn thông MobiFone phát biểu tại buổi lễ

Tổng công ty Viễn thông MobiFone là đơn vị trực tiếp triển khai hệ thống trên hạ tầng của Tổng công ty, bảo đảm an toàn thông tin tối đa và thiết lập kênh kết nối truyền dẫn an toàn, thông suốt với C06; chịu trách nhiệm kết nối hệ thống với Cơ sở dữ liệu Dân cư (cho tính năng SSO và truy xuất nguồn gốc qua QR Code trên VNeID), Trung tâm Mã số mã vạch (Bộ Khoa học và Công nghệ), Cơ sở dữ liệu Hóa chất quốc gia (Bộ Công Thương) và các hệ thống doanh nghiệp khác.

Đại diện Lãnh đạo MobiFone khẳng định: "Việc khởi động thử nghiệm hệ thống này không chỉ là một dự án lớn về công nghệ, mà đó còn là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình triển khai Đề án 06. MobiFone cam kết tiếp tục đầu tư, mở rộng và bảo đảm vận hành bền vững hệ thống, đưa VNIDCheck trở thành nền tảng định danh, truy xuất nguồn gốc hàng đầu cho toàn bộ chuỗi hàng hóa quốc gia trong tương lai."

Hệ thống định danh, truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất sẽ tiếp tục được hoàn thiện dựa trên phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, bảo đảm hệ thống được triển khai thống nhất, an toàn, hiệu quả và bền vững.

