Từ vùng đất cao nguyên Mộc Châu giàu lợi thế tự nhiên với khí hậu ôn hòa quanh năm và những đồng cỏ xanh mướt trải dài, Mộc Châu Milk đã bền bỉ vun đắp những giá trị cốt lõi về chất lượng, từng bước xây dựng một thương hiệu sữa được người tiêu dùng tin chọn trong suốt gần 70 năm qua.

Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho những thành quả hiện tại mà còn phản ánh nỗ lực dài hạn của doanh nghiệp trong việc xây dựng uy tín thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dựng giá trị bền vững.

Khẳng định nội lực qua ba tiêu chí khắt khe

Để đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời ba nhóm tiêu chí gồm Chất lượng, Đổi mới sáng tạo và Năng lực tiên phong.

Trong đó, chất lượng là nền tảng cốt lõi tạo nên giá trị thương hiệu Mộc Châu Milk. Giai đoạn 2024-2025, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng sản xuất, hiện đại hóa thiết bị chế biến và tối ưu công suất vận hành.

Đằng sau những sản phẩm đến tay người tiêu dùng là hệ thống quản trị được vận hành theo các chuẩn mực quốc tế về chất lượng, an toàn thực phẩm, môi trường và an toàn lao động, với các chứng nhận như ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17025… Việc duy trì đồng bộ các tiêu chuẩn này góp phần bảo đảm chất lượng ổn định trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

Cam kết về chất lượng được bắt đầu từ vùng nguyên liệu. Các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến được áp dụng nhằm nâng cao sức khỏe đàn bò, đồng thời bảo đảm chất lượng sữa tươi đầu vào. Doanh nghiệp cũng đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, đổi mới sáng tạo được xem là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Mộc Châu Milk xây dựng cơ chế khuyến khích cải tiến trên toàn chuỗi giá trị, từ chăn nuôi, chế biến đến phát triển thương mại. Hội đồng Khoa học Kỹ thuật cùng bộ phận R&D liên tục nghiên cứu, tối ưu quy trình sản xuất nhằm duy trì chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Đáng chú ý, doanh nghiệp tạo bước đột phá với sự ra mắt thương hiệu Mộc Châu Creamery mới thuộc phân khúc cao cấp. Đi cùng bước chuyển mình này là danh mục sản phẩm mới được đầu tư chỉn chu từ chất lượng, thiết kế bao bì đến trải nghiệm người dùng.

Doanh nghiệp đồng thời hợp tác với các đối tác quốc tế nổi tiếng trên thế giới về công nghệ chế biến và nguyên vật liệu nhằm cập nhật các giải pháp kỹ thuật, bao bì theo tiêu chuẩn tiên tiến của ngành sữa toàn cầu.

Là một trong những đơn vị đặt nền móng cho ngành chăn nuôi và chế biến sữa công nghiệp tại Việt Nam từ năm 1958, Mộc Châu Milk thể hiện rõ năng lực tiên phong - tiêu chí được Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026 đề cao. Thay vì chạy theo tăng trưởng nóng, doanh nghiệp kiên định với chiến lược “ít nhưng chuẩn”, ưu tiên xây dựng nền tảng vững chắc cho phát triển dài hạn.

Hiện nay, Mộc Châu Milk vận hành chuỗi khép kín tại Sơn La, bao gồm con giống, nguồn thức ăn, kỹ thuật chăm sóc, chế biến và phân phối. Hệ sinh thái này gồm hai trang trại tập trung cùng mạng lưới liên kết với hơn 500 hộ chăn nuôi địa phương, quản lý tổng đàn hơn 26.000 con và hướng tới quy mô 35.000 con trong thời gian tới. Vùng chăn nuôi của doanh nghiệp cũng duy trì chứng nhận an toàn dịch bệnh trong nhiều năm liên tiếp, góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định và chất lượng.

Bảo chứng cho niềm tin của người tiêu dùng

Không chỉ là sự ghi nhận đối với những thành quả đã đạt được, danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026 còn minh chứng cho năng lực cạnh tranh, uy tín và nội lực bền bỉ của Mộc Châu Milk trên thị trường.

Dấu mốc này tiếp thêm động lực để doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn trên nền tảng bốn giá trị cốt lõi: Thuần khiết - Tin cậy - Bền bỉ - Gần gũi. Trong thời gian tới, Mộc Châu Milk cho biết sẽ tiếp tục đầu tư cho chất lượng, công nghệ và phát triển bền vững nhằm mang đến những sản phẩm dinh dưỡng an toàn, chất lượng và đáng tin cậy cho người tiêu dùng Việt.

Được thành lập từ năm 1958, Mộc Châu Milk là một trong những đơn vị tiên phong đặt nền móng cho ngành chăn nuôi và chế biến sữa tại Việt Nam. Doanh nghiệp hiện vận hành chuỗi sản xuất khép kín gắn với vùng nguyên liệu đặc trưng của cao nguyên Mộc Châu, cùng mạng lưới liên kết bền vững với hàng trăm hộ chăn nuôi địa phương. Ba lần liên tiếp được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn 2020-2026 là dấu mốc khẳng định uy tín, chất lượng và vị thế của Mộc Châu Milk trên thị trường sữa Việt Nam.

(Nguồn: Mộc Châu Milk)