UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 nhằm triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về phát triển văn hóa, du lịch; đồng thời quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Sơn La; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, thu hút du khách, tăng cường liên kết phát triển du lịch và phát huy hiệu quả Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Sự kiện diễn ra từ ngày 27/8 đến 5/9/2026 tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu với khoảng 400 đại biểu cùng gần 1.500 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, doanh nghiệp và lực lượng phục vụ tham gia. Chuỗi hoạt động được thiết kế liên hoàn, kết hợp giữa văn hóa truyền thống, nghệ thuật, thể thao, trải nghiệm du lịch và xúc tiến thương mại, tạo nên không gian lễ hội sôi động trong suốt kỳ nghỉ Quốc khánh.

Điểm nhấn nổi bật của Tuần Văn hóa - Du lịch năm nay là Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La năm 2026 với chủ đề "Dệt di sản hòa giao sắc màu" diễn ra vào tối 31/8 tại Quảng trường 08-5, phường Mộc Châu. Chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật đặc sắc kết hợp trình diễn thời trang thổ cẩm, truyền tải thông điệp đưa nghề dệt truyền thống trở thành cầu nối giao lưu văn hóa, tôn vinh sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam và thế giới.

Tối 1/9 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật "Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu". Ngoài các tiết mục hấp dẫn, tại đêm nghệ thuật sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa kéo dài khoảng 10 phút chào mừng Quốc khánh 2/9.

Dịp này, du khách sẽ được hòa mình vào nhiều hoạt động trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc như Không gian 14 Trại Văn hóa - Du lịch, các chương trình dân ca, dân vũ của đồng bào Mông, Thái, Dao và Mường trên nhiều tuyến phố trung tâm Mộc Châu. Có 200-250 nghệ nhân, diễn viên quần chúng sẽ tham gia đồng diễn ném pao, giã bánh dày dân tộc Mông, đánh yến, vật gậy, rồng ấp trứng và nhiều trò chơi dân gian khác...

Sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 dự kiến sẽ thu hút du khách trong kỳ nghỉ 2/9 tới đây. Ảnh: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch, nhiều khu, điểm du lịch nổi tiếng của Mộc Châu và Vân Hồ sẽ đồng loạt triển khai các chương trình trải nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ du khách.

Theo đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, đến nay, các đơn vị đang tập chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, tổ chức tập luyện các chương trình nghệ thuật; xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết cho sự kiện.