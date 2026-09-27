Từ ngày 20-25/9/2026, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại Tòa thánh Vatican và Italia. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ và lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đại diện một số bộ ngành, địa phương liên quan.

Bộ trưởng cùng Đoàn công tác đã gặp, thăm Đức Giáo hoàng Leo XIV; thăm, làm việc với: Bộ Ngoại giao, Bộ Truyền giáo, Bộ Truyền thông, Đài Phát thanh của Tòa thánh Vatican và đi thực tế tại một số cơ sở công giáo ở Italia.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam đã họp song phương với Bộ Nội vụ Italia nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Italia.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cùng Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo gặp gỡ thân mật linh mục, tu sĩ Việt Nam đang tu học, hoạt động mục vụ tại Tòa thánh Vatican và Italia.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đã gặp mặt thân mật chức sắc, tu sĩ Công giáo Việt Nam đang tu học, hoạt động mục vụ tại Tòa thánh Vatican và Italia. Thông điệp đưa ra tại buổi gặp mặt khẳng định, mỗi linh mục, tu sĩ đang tu học, hoạt động mục vụ tại Tòa thánh Vatican và Italia là một đại sứ văn hóa, đại sứ hòa bình, là những "cầu nối" đưa hình ảnh một Việt Nam hòa bình đến với thế giới.

Cầu nối để bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn về Việt Nam

Cuộc gặp mặt thân mật chức sắc, tu sĩ Công giáo đang tu học, hoạt động mục vụ tại Tòa thánh Vatican và Italia được tổ chức tại Nhà khách giáo phận Phát diệm tại Rome.

Linh mục Gioan Trần Mạnh Duyệt - Giám đốc Nhà khách Foyer Phát Diệm; linh mục Đinh Công Lịch - Phó Giám đốc Nhà khách, Chủ tịch Liên Tu sĩ Việt Nam tại Rome và linh mục Nguyễn Tất Thắng - Bộ Tu sĩ Tòa thánh Vatican chủ trì đón tiếp Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Vui mừng khi được gặp gỡ các linh mục, tu sĩ Việt Nam đang tu học, hoạt động mục vụ tại Tòa thánh Vatican và Italia, thay mặt Đoàn công tác và từ quê hương Việt Nam, Bộ trưởng gửi tới các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo lời chào thân ái, lời thăm hỏi tình cảm của những người cùng chung một cội nguồn, dòng máu Việt Nam.

Bộ trưởng đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, những kết quả trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời nhấn mạnh những đóng góp tích cực của các tổ chức tôn giáo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam, Bộ trưởng cho biết, nước ta có 17 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận hoặc cấp phép hoạt động với khoảng 27 triệu tín đồ, chiếm khoảng 27% dân số trong cả nước. Đồng bào các tôn giáo, trong đó có Công giáo, luôn đoàn kết, gắn bó cùng các tầng lớp nhân dân.

“Cộng đồng Công giáo Việt Nam trong và ngoài nước có niềm tin tôn giáo sâu sắc và tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Đồng bào Công giáo đã và đang cùng các tôn giáo bạn và cộng đồng không tôn giáo xây dựng, phát triển đất nước”, Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang vui mừng, xúc động khi gặp mặt linh mục Gioan Trần Mạnh Duyệt - Giám đốc Nhà khách Foyer Phát Diệm; linh mục Đinh Công Lịch - Phó Giám đốc Nhà khách, Chủ tịch Liên Tu sĩ Việt Nam tại Rome và linh mục Nguyễn Tất Thắng - Bộ Tu sĩ Tòa thánh Vatican.

Theo Bộ trưởng, mỗi người Việt Nam ở nước ngoài đều mang trong mình hình ảnh Tổ quốc. Với các linh mục, tu sĩ đang tu học, hoạt động mục vụ tại Tòa thánh Vatican và Italia, sứ mệnh ấy càng đặc biệt.

"Các vị chức sắc, tu sĩ không chỉ dấn thân trên hành trình tri thức và đức tin, mà còn là những đại sứ văn hóa, đại sứ hòa bình của Việt Nam tại Vatican và trong Giáo hội toàn cầu”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang chụp ảnh lưu niệm cùng linh mục, tu sĩ Việt Nam đang tu học, hoạt động mục vụ Tòa thánh Vatican và Italia.

Bộ trưởng cho rằng, với tinh thần phục vụ và bản sắc văn hóa dân tộc, các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo tại Tòa thánh Vatican và Italia sẽ góp phần chuyển tải thông điệp về một đất nước Việt Nam hòa bình, yêu chuộng tự do; một dân tộc Việt Nam kiên cường, nhân ái và một cộng đồng Công giáo Việt Nam sống động, gắn bó trọn vẹn với dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ

Lắng nghe chia sẻ của linh mục, tu sĩ tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn coi đồng bào Công giáo ở trong và ngoài nước là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhà nước ta luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước.

Trong chuyến công tác tại Italia, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đã thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Italia. Đại sứ Nguyễn Phương Anh đón tiếp Bộ trưởng và Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Điều đó được chứng minh qua đời sống đạo sinh động của Giáo hội Công giáo Việt Nam và kết quả trong công tác quản lý nhà nước đối với Công giáo. Công giáo Việt Nam có khoảng 7,8 triệu giáo dân, 27 giáo phận với hơn 3.000 giáo xứ, 8.150 linh mục, 280 dòng tu.

Đối với linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo Việt Nam tại Tòa thánh Vatican và Italia, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cho biết, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Italia luôn sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ để yên tâm tu học và hoạt động mục vụ.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Nguyễn Phương Anh và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Italia.

Bộ trưởng mong muốn và tin tưởng rằng, các linh mục, tu sĩ tiếp tục nỗ lực tu học đạt kết quả cao nhất; luôn tuân thủ pháp luật nước sở tại; gìn giữ tiếng Việt, văn hóa dân tộc, “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” như chỉ dẫn của Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và chỉ dẫn của các Đức Giáo hoàng.

Thay mặt chức sắc, tu sĩ đang tu học, hoạt động mục vụ tại Tòa thánh Vatican và Itali, linh mục Gioan Trần Mạnh Duyệt bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Vui mừng trước những thành tựu phát triển của đất nước, linh mục Gioan Trần Mạnh Duyệt khẳng định, các chức sắc, tu sĩ Việt Nam đang tu học, hoạt động mục vụ tại Tòa thánh Vatican và Italia luôn hướng về quê hương, ý thức trách nhiệm đồng hành cùng dân tộc, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, phát triển và giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.