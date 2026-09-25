Sáng 24/9/2026 (giờ Rome, Italia), Đoàn đại biểu Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Bộ Nội vụ Italia do Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ, bà Wanda Ferro làm Trưởng đoàn.

Hai bên đã trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo và thống nhất thúc đẩy xây dựng Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Italia Wanda Ferro tại cuộc họp song phương về hợp tác trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chính sách đối với cộng đồng dân tộc thiểu số

Tại buổi làm việc, Quốc vụ khanh Wanda Ferro cho biết, Bộ Nội vụ Italia đảm nhận vai trò chủ trì, nghiên cứu chuyên sâu, phối hợp và hỗ trợ các cơ quan hành chính nhà nước trong việc bảo vệ các quyền lợi đặc thù của cộng đồng dân tộc thiểu số.

Quốc vụ khanh Wanda Ferro đã giới thiệu với phái đoàn Việt Nam một số kinh nghiệm trong quản lý nhà nước đối với cộng đồng dân tộc thiểu số, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và phòng, chống phân biệt đối xử.

Một trong những cơ chế được triển khai là bàn làm việc thường trực về cộng đồng người Slovenia đặt tại Bộ Nội vụ dành riêng cho cộng đồng thiểu số Slovenia. Cơ chế này kết nối các cơ quan công quyền, các bộ ngành và đại diện cộng đồng Slovenia nhằm trao đổi, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Quang cảnh cuộc họp song phương giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Nội vụ Italia.

Về phòng, chống phân biệt đối xử, theo Quốc vụ khanh Wanda Ferro, Bộ Nội vụ Italia đã thành lập Ủy ban Giám sát chống hành vi phân biệt đối xử (OSCAD).

Ủy ban có nhiệm vụ bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân; đào tạo, hỗ trợ lực lượng cảnh sát và an ninh trong xử lý các vụ việc; đồng thời theo dõi, phân tích, thống kê các hiện tượng phân biệt đối xử trên phạm vi cả nước và duy trì mạng lưới phối hợp với các hiệp hội, thể chế trong nước và tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực này.

Đảm bảo bình đẳng về cơ hội, quy tắc và quyền lợi cho niềm tin tôn giáo

Trong lĩnh vực tôn giáo, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Wanda Ferro khẳng định, Nhà nước bảo đảm quyền tự do tôn giáo, tự do thờ phụng và duy trì mối quan hệ công bằng, minh bạch với tất cả các giáo hội và cộng đồng tôn giáo.

Bộ Nội vụ Italia trực tiếp thẩm định hồ sơ để các tổ chức tôn giáo ngoài Công giáo được công nhận tư cách pháp nhân trên cơ sở xem xét việc tuân thủ pháp luật và mục đích hoạt động.

Quốc vụ khanh Wanda Ferro trao đổi cùng Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang bên lề cuộc họp.

Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Wanda Ferro cũng giới thiệu với phái đoàn Việt Nam về Hội đồng Quan hệ với Hồi giáo Italia. Đây là cơ quan tư vấn cho Bộ Nội vụ nhằm thúc đẩy đối thoại với các chuyên gia, đại diện Hồi giáo về các chủ đề hòa nhập xã hội và thực thi quyền công dân.

Ở cấp địa phương, các Tòa tỉnh trưởng (Prefetture) là cơ quan đại diện của Bộ Nội vụ và Nhà nước tại các địa phương, trực tiếp hướng dẫn thủ tục liên quan đến công nhận tư cách pháp nhân cho các cơ sở thờ tự, đồng thời duy trì quan hệ với cộng đồng tôn giáo.

Các cuộc đối thoại giữa chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát và đại diện tôn giáo được tổ chức để trao đổi, giải quyết những vấn đề thực tiễn liên quan đến không gian sinh hoạt cộng đồng, đào tạo, hòa giải văn hóa và hòa nhập của thế hệ trẻ.

Hướng tới xây dựng cơ chế hợp tác thường xuyên

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, chuyến thăm của Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác song phương Việt Nam - Italia đang phát triển vô cùng mạnh mẽ, toàn diện và đi vào chiều sâu trên tất cả các trụ cột, từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, đến giao lưu nhân văn và an ninh - quốc phòng.

“Trong bức tranh toàn cảnh đó, sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Italia đóng vai trò là một mảnh ghép chiến lược, góp phần củng cố sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau giữa 2 quốc gia”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Giới thiệu về tình hình dân tộc, tôn giáo tại Việt Nam, Bộ trưởng cho biết Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Việt Nam có 54 dân tộc, trong đó 53 dân tộc thiểu số.

Về tôn giáo, Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo với đời sống tâm linh phong phú, trong đó cộng đồng Công giáo có khoảng 7,8 triệu tín đồ.

Bộ trưởng khẳng định, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân. Quốc hội đã ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo để tạo hành lang pháp lý quan trọng trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động của các tôn giáo. Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang, Cộng hòa Italia có một mô hình quản lý nhà nước đặc sắc, nơi Bộ Nội vụ giữ vai trò điều phối trung tâm về tôn giáo, quản lý thực thi các Hiệp ước giữa Nhà nước Italia và Tòa Thánh Vatican, cũng như thỏa thuận với các cộng đồng tôn giáo khác. Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam đánh giá cao công tác quản lý của Bộ Nội vụ Italia trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cùng các thành viên Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam tại cuộc họp song phương.

Trên cơ sở những điểm tương đồng trong lĩnh vực quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đề xuất hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quản lý hoạt động tôn giáo, bảo tồn di sản và cơ sở thờ tự; trao đổi kinh nghiệm quản lý, hỗ trợ phát triển cộng đồng dân tộc thiểu số; chia sẻ thông tin, dữ liệu và kinh nghiệm thực tiễn.

Bộ trưởng đề xuất nghiên cứu xây dựng và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa cơ quan quản lý Nhà nước về dân tộc, tôn giáo của Việt Nam và Bộ Nội vụ Italia; đồng thời thành lập tổ công tác chung hoặc cơ chế trao đổi thường xuyên để hiện thực hóa nội dung hợp tác.

“Sự hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Italia không chỉ mang lại giá trị thiết thực cho công tác quản trị nội địa của mỗi nước, mà còn là đóng góp cụ thể, giàu ý nghĩa vào sự phát triển vượt bậc của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia. Phía Việt Nam cam kết sẵn sàng là đối tác tin cậy, chủ động trong mọi nội dung hợp tác với Italia”, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang khẳng định.

Thúc đẩy khuôn khổ hợp tác mới

Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Italia Wanda Ferro bày tỏ ấn tượng trước sự đa dạng về dân tộc, tôn giáo của Việt Nam; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong giảm nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ công tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quốc vụ khanh Wanda Ferro cùng các thành viên Bộ Nội vụ Italia tại cuộc họp song phương.

Về đề xuất xây dựng MoU, Quốc vụ khanh Wanda Ferro bày tỏ nhất trí cao, cho rằng văn bản sẽ tạo cơ sở để hai bên tăng cường trao đổi về quyền tự do tôn giáo, hoàn thiện thể chế, hòa nhập xã hội và đối thoại giữa chính quyền với các cộng đồng.

Tại cuộc họp, hai bên cũng đánh giá tích cực hoạt động giao lưu, hợp tác giáo dục. Trong đó, ngày càng có nhiều sinh viên, tu sĩ và linh mục Việt Nam sang học tập tại các trường đại học, cơ sở đào tạo của Italia.

Hai bên thống nhất phối hợp thông qua Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán hai nước để triển khai các bước tiếp theo. Các đơn vị chuyên môn sẽ trao đổi về nội dung kỹ thuật của MoU, hướng tới hoàn thiện và ký kết chính thức trong chuyến thăm sắp tới của lãnh đạo hai nước.