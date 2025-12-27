Đào Mạnh Tuấn (SN 2000, quê ở xã Phượng Dực, Hà Nội) tổ chức đám cưới vào ngày 27-28/12/2025. Trước đó vài ngày, anh quyết định lên TikTok mời người lạ đến chung vui trong ngày trọng đại.

Video mời cưới của Tuấn thu hút gần 1 triệu lượt xem trên TikTok. Nguồn: Đào Mạnh Tuấn

“Có 2 lý do tôi mời người lạ đến dự đám cưới. Thứ nhất, tôi là nhà sáng tạo nội dung, cũng có lượng người theo dõi nhất định, trong đó nhiều người gắn bó với tôi suốt thời gian dài. Tôi muốn có một lời mời đến họ.

Thứ hai, tôi vốn ít bạn bè, 4 năm qua lại sống và làm việc tại Nhật Bản nên số bạn chơi thân càng ít. Thấy các bạn trẻ gần đây có trào lưu đi ăn cưới người lạ, tôi cũng mạnh dạn mời ‘hội nhà mạng’ đến dự đám cưới của mình”, Tuấn chia sẻ.

Ngày 24/12, Tuấn đăng một bức ảnh cưới lên TikTok kèm theo lời mời: “Anh em nhà mạng cứu! Tôi cưới ngày 27-28/12, họ hàng thì đông mà bạn bè ít quá. Tôi ở Hà Nội, ai đến dự đám cưới thì tôi gửi thiệp nha”.

Tuấn bất ngờ khi lời mời của mình được cộng đồng mạng hưởng ứng nhiệt tình. Bài đăng nhận được hàng nghìn bình luận chúc phúc và nhận lời đến dự đám cưới của anh.

Mạnh Tuấn tổ chức đám cưới ngày 27-28/12

Thấy vậy, Tuấn quyết định lập một nhóm chat, “treo” trên kênh của mình để ai muốn có thể tham gia nhóm. Tuấn một lần nữa “giật mình” khi số thành viên nhóm tăng lên chóng mặt, chỉ sau vài tiếng đã có hàng trăm người tham gia.

“Sau 1 ngày, tôi đã duyệt gần 300 người vào nhóm, số người gửi yêu cầu, chờ 'phê duyệt' là 700 người. Tuy nhiên, tôi chỉ duyệt vài trăm người đăng ký đầu tiên, những người còn lại, tôi đành ‘cáo lỗi’.

Tôi rất vui khi được mọi người yêu mến, dành cho sự quan tâm như vậy. Tuy nhiên, để đảm bảo việc tiếp đón được chu đáo nhất, tôi đành giới hạn số lượng và mong các bạn thông cảm”, Tuấn chia sẻ.

Với các thành viên trong nhóm, Tuấn tiếp tục tạo bình chọn để chắc chắn số lượng người có thể đến dự đám cưới của mình. Sau 2 lần bình chọn, hơn 50 vị khách xác nhận có mặt. Những người này lập một nhóm chat riêng để trao đổi về việc đến dự hôn lễ của chú rể Hà Nội.

Một nhóm bạn họp mặt trước ngày đám cưới chính của chú rể Hà Nội

Khi chốt được số lượng “khách nhà mạng”, Tuấn trao đổi với bố mẹ để chuẩn bị cỗ và phương án tiếp đón. Chú rể Hà Nội kể, vì lời mời cưới qua mạng, anh đã phải “báo cỗ” lại 2 lần.

“Ban đầu, tôi chốt với bố mẹ 10 mâm bạn bè, đồng nghiệp. Sau lời mời cưới trên mạng, số mâm cỗ tăng lên 20 mâm. Đặc biệt, tôi mời ‘khách nhà mạng’ đến dự 2 bữa cỗ, cả ngày áp rạp và ngày đón dâu”, Tuấn chia sẻ.

Chú rể Hà Nội cho biết thêm, “khách nhà mạng” của anh đến từ nhiều nơi, trong đó, những vị khách ở Thanh Hóa, Lạng Sơn, Sơn La... cũng sẵn sàng vượt hàng trăm cây số đến dự đám cưới của anh.

Những ngày qua, nhóm chat “hội nhà mạng dự đám cưới em Tuấn” hoạt động sôi nổi. Mọi người bàn nhau chuẩn bị quà cưới bất ngờ tặng cô dâu, chú rể.

Những người bạn trong trang phục độc lạ đến dự đám cưới của Tuấn

Tối 26/12, những người sống gần nhà Tuấn đã có buổi gặp mặt vui vẻ. Một số khác sẽ hội ngộ tại nhà Tuấn vào ngày 27/12.

“Một số bạn ở xa hẹn nhau cùng đi xe khách đến Hà Nội. Những người ở gần thì mời các bạn ở xa đến nhà ăn cơm, ngủ lại chờ đến ngày cưới chính.

Sáng 27/12, mọi người gửi ảnh xúng xính váy áo vào nhóm chat, sẵn sàng tinh thần ‘quẩy’ hết mình trong đám cưới. Sự nhiệt tình của các bạn khiến tôi xúc động vô cùng”, Tuấn chia sẻ.

Tuấn và hội “khách nhà mạng” hẹn nhau, tối 27/12 sẽ cùng nhau sang nhà cô dâu cách đó 3km “quẩy tưng bừng”. Tuấn khẳng định, anh và gia đình sẽ tiếp đón các vị khách lạ chu đáo nhất có thể để không phụ sự nhiệt tình của họ.

Ảnh: NVCC