Đám cưới đã trôi qua gần 1 tháng, Hoàng Trung Thành (tên thường gọi là Hạc, SN 2002, xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) vẫn còn nguyên cảm xúc hân hoan, phấn khởi khi thành công đón vợ về nhà.

Video ghi lại khoảnh khắc đẹp trong lễ cưới của chú rể người Tày thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok

Cùng với niềm hạnh phúc trong ngày trọng đại, khoảnh khắc người thân chung tay chuẩn bị lễ vật khiến chú rể người Tày nhớ hơn cả.

Thành kể, theo phong tục của người Tày, thay vì dùng các tráp lễ thông thường, nhà trai sẽ mang lễ vật “cây nhà lá vườn” sang nhà gái hỏi cưới.

Trong đám hỏi, Thành cùng đoàn nhà trai đã mang đến nhà gái 1 con lợn béo và 3 cặp gà thiến. Số lễ vật này, nhà gái sẽ đem ra làm cỗ mời họ hàng, thay cho lời thông báo con gái sắp lên xe hoa về nhà chồng. Ngoài ra, nhà trai còn gửi thêm 20 triệu đồng tiền sính lễ.

Vào ngày cưới (10/11), nhà trai tiếp tục mang đến nhà gái nhiều lễ vật khác như: 12 cặp bánh giầy, 12 cặp bánh chưng, một số loại bánh trái, thuốc lá, rượu và vải vóc. Tất cả đều được đặt trong giỏ tre, sau đó dùng đòn tre gánh sang nhà gái.

Mỗi lễ vật đều do gia đình chú rể tự tay chuẩn bị

Toàn bộ lễ vật hỏi cưới đều do nhà trai tự chuẩn bị. Bánh chưng, bánh giầy do các cô, dì, chú, bác của Thành tự tay làm; lợn và gà do gia đình tự nuôi; giỏ tre đựng lễ vật do ông ngoại chú rể tự tay đan...

“Không khí vui vẻ khi cả gia đình quây quần chuẩn bị lễ vật cho tôi đi hỏi vợ khiến tôi nhớ hơn cả. Hơn bao giờ hết, khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận được tình yêu thương và sự ấm áp của gia đình”, Thành chia sẻ.

Chú rể người Tày cho biết thêm, toàn bộ lễ vật đã được hai bên gia đình thống nhất từ trước. Khi nhà trai đem lễ vật đến, đại diện nhà gái đứng ra kiểm tra kỹ lưỡng, nếu thiếu sẽ yêu cầu nhà trai mang bù.

Hôm gia đình Thành đem lễ vật đến, nhà gái rất hài lòng. Mỗi chiếc bánh được gói chỉn chu, mỗi xấp vải được gấp ngay ngắn và cả chiếc giỏ tre được đan đều tay... đều thể hiện sự trân trọng của nhà trai đối với nàng dâu sắp được đón về nhà.

Khoảnh khắc cô dâu kính lễ gia tiên

Được tổ chức ngày vui theo nghi thức truyền thống, Thành cảm thấy vui và tự hào.

“Dù tục gánh lễ đi rước vợ đã mai một khá nhiều nhưng trong đám cưới của tôi, nét văn hóa độc đáo này vẫn được gìn giữ. Với tôi, phong tục ấy giúp cho ngày vui đặc sắc và ý nghĩa hơn”, Thành chia sẻ.

Cùng với tục gánh lễ đi rước vợ, đám cưới của Thành có nhiều nghi thức truyền thống khác như kính lễ gia tiên, bái lạy cha mẹ... Mỗi nghi thức đều được hai vợ chồng thực hiện nghiêm túc, chỉn chu theo chỉ dẫn của các bô lão. Thông qua đó, anh cảm nhận rõ hơn sự gắn kết thiêng liêng trong hôn nhân, gia đình.

Thành hạnh phúc khi giữ được nét đẹp truyền thống trong hôn lễ của mình

Video giới thiệu về phong tục gánh lễ đi hỏi vợ được Thành đăng tải trên TikTok thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt “thả tim”. Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận thể hiện sự trân trọng nét đẹp cưới hỏi truyền thống.

Ảnh và video: NVCC