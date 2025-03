Với cộng đồng học sinh đa dạng đến từ hơn 35 quốc gia và cam kết mạnh mẽ đối với sự xuất sắc trong học tập, HAIS hứa hẹn mang đến một môi trường độc đáo và phong phú, thu hút các gia đình tìm kiếm một nền giáo dục đẳng cấp ở Việt Nam.

Khuôn viên Trường Quốc tế Hội An. Ảnh: HAIS

Được thành lập vào năm 2018, sự thành công của HAIS gắn liền với tầm nhìn và tâm huyết với giáo dục của nhà sáng lập, bà Trần Hạnh An.

Là một người mẹ của 5 đứa con, những trải nghiệm cá nhân và niềm đam mê với giáo dục đã thúc đẩy bà Hạnh An thành lập HAIS từ những viên gạch đầu tiên. Bằng cái tâm của một nhà giáo và của một người mẹ, bà Hạnh An đã xây dựng HAIS trở thành một ngôi trường hàng đầu tại miền Trung Việt Nam, một ngôi trường giúp trẻ phát triển cân bằng giữa học thuật và cá nhân để các em có thể tìm thấy đam mê, thỏa niềm mơ ước.

Bà Trần Hạnh An - CEO và nhà sáng lập HAIS. Ảnh: HAIS

Cơ sở giáo dục được Cambridge chứng nhận

Trường Quốc tế Hội An cung cấp song song hai chương trình: Quốc tế và Song ngữ cho các lớp Mầm non và Tiểu học, và Quốc tế cho các lớp Trung học dành cho các em nhỏ từ 18 tháng đến 18 tuổi. Học sinh Mầm non được học theo khung chương trình Early Years Foundation Stage (EYFS) của Anh Quốc, một phương pháp học qua chơi giúp phát triển sự sáng tạo, kỹ năng xã hội và kiến thức học thuật nền tảng.

Học sinh Tiểu học trong chương trình Quốc tế theo chương trình giảng dạy của Cambridge, tập trung vào các môn học cốt lõi. Các em cũng có cơ hội khám phá nghệ thuật, thể thao và công nghệ. Học sinh Tiểu học Song ngữ Tích hợp dành 70% thời gian học cùng học sinh Quốc tế và 30% thời gian học theo chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam, đảm bảo học sinh thành thạo cả hai ngôn ngữ và dễ dàng chuyển tiếp giữa hệ thống giáo dục quốc tế và trong nước.

Ở cấp Trung học, các em tiếp tục học chương trình Cambridge bao gồm cả các khóa học IGCSE và A-Level, với mục tiêu chuẩn bị cho việc du học.

Khuôn viên xanh mát và cơ sở vật chất hiện đại

Cơ sở vật chất tại HAIS được thiết kế để hỗ trợ sự phát triển học thuật và cá nhân của học sinh. Ngoài hệ thống phòng học với cách bài trí đặc biệt cho từng cấp học, HAIS còn có đầy đủ các khu công năng khác từ phòng gym, nhà thi đấu. Khuôn viên trường bao gồm một phòng gym hiện đại, hai hồ bơi (bao gồm một hồ bơi riêng cho học sinh Mầm non), các sân thể thao rộng lớn, phòng thí nghiệm, nhà ăn, thư viện, studio âm nhạc và một khu vườn rộng các loại vật nuôi và cây xanh mát tạo ra một môi trường học tập yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên.

Cộng đồng đa dạng và kết nối

Một trong những điều khiến trường Quốc tế Hội An trở nên đặc biệt chính là sự đa dạng văn hóa trong cộng đồng. Với học sinh đến từ hơn 35 quốc gia, HAIS mang đến một bức tranh văn hóa phong phú, làm đa dạng thêm trải nghiệm học tập. Môi trường đa văn hóa này giúp học sinh trở thành công dân toàn cầu đồng cảm và hiểu biết, một lợi thế lớn cho những gia đình mong muốn con em mình có được một cái nhìn toàn diện và quốc tế.

Đối với các gia đình muốn sinh sống tại Việt Nam, Trường Quốc Tế Hội An mang lại nhiều lợi thế. Hội An có sông, có biển, có đồng lúa xanh ngút ngàn, có không khí trong lành và chi phí sinh hoạt thấp, Hội An mang lại cuộc sống dễ chịu và gần gũi với thiên nhiên cho cả gia đình. Sự giàu có về văn hóa của Hội An mang lại một cái nhìn toàn cầu độc đáo, và quy mô lớp học nhỏ của HAIS đảm bảo sự chú ý cá nhân đối với từng học sinh. Sự kết hợp giữa các lợi ích tài chính, phong cách sống và giáo dục làm cho HAIS trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những gia đình tìm kiếm một nền giáo dục đẳng cấp thế giới ở một trong những thành phố yên bình, cổ kính và đa dạng văn hóa của Việt Nam.

Trách nhiệm với cộng đồng

Trách nhiệm với cộng đồng là một trong những giá trị cốt lõi tại Trường Quốc tế Hội An. Với sự tham gia của cộng đồng, HAIS tổ chức các sự kiện từ thiện hàng năm nhằm kết nối học sinh, phụ huynh, nhân viên và cư dân địa phương để hỗ trợ các mục tiêu ý nghĩa. Những hoạt động này giúp học sinh phát triển tinh thần trách nhiệm và tinh thần tương thân tương ái, làm phong phú thêm trải nghiệm học tập của các em.

Hiện tại, trường Quốc tế Hội An đang tuyển sinh cho năm học 2025 - 2026 và cả trại hè cho mùa hè năm nay để các bạn nhỏ có thể trải nghiệm.

Tham khảo thông tin:

Website: hais.edu.vn

Điện thoại: 088 922 00 77

Minh Hoà