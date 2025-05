Chiều 27/5, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố tụng hình sự.

Đề xuất thành lập cơ quan điều tra khu vực

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho biết, hoạt động điều tra hiện nay đang gặp khó khăn khi cấp xã phải mang hồ sơ lên công an tỉnh để trình duyệt. Hồ sơ phải được Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra xem xét kỹ càng rồi mới ký, sau đó lại chuyển qua Viện Kiểm sát phê chuẩn.

"Sau khi nhập tỉnh, tôi thấy cực kỳ khó khăn, nếu ở xã có chuyện xảy ra, phải đem hồ sơ lên công an tỉnh. Như tôi ở Đồng Tháp, nhập với Tiền Giang, thủ phủ ở Mỹ Tho, công an tỉnh sẽ đóng ở Mỹ Tho. Như vậy, vụ việc xảy ra tại Đồng Tháp phải đi hàng trăm cây số tới công an tỉnh phê duyệt hồ sơ. Khi đó sự việc đã xong, hiện trường đã mất, tội phạm có khi đã trốn thoát”, ông Hòa cho hay.

Trước thực tiễn, đại biểu đoàn Đồng Tháp kiến nghị tăng cường cho hoạt động điều tra của công an xã. "Nên chăng chúng ta tổ chức cơ quan điều tra khu vực để có sự tương đồng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Dù có thể sẽ tăng thêm biên chế nhưng tôi nghĩ sẽ không nhiều" - ông Hoà nói.

Quốc hội thảo luận dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố tụng hình sự. Ảnh: Quốc hội

Trường hợp tổ chức cơ quan điều tra khu vực, đại biểu cho rằng sẽ không nhất thiết công an xã phải có điều tra viên, mà điều tra viên khu vực sẽ thực hiện nhiệm vụ toàn bộ khu vực đó, tương tự như tổ chức Tòa khu vực và VKS.

Đồng tình với ý kiến cần tăng năng lực điều tra cấp cơ sở để đảm bảo kịp thời giải quyết sự việc, đại biểu Nguyễn Thị Lệ (TPHCM) đề nghị cần rà soát kỹ lưỡng và quy định thật cụ thể, chặt chẽ thẩm quyền của lực lượng này sao cho phù hợp với năng lực của công an cấp xã và đảm bảo hiệu quả thực chất trong công tác phòng, chống tội phạm.

“Giao thêm thẩm quyền cho công an cấp xã phải đi đôi với việc xác định rõ các tiêu chuẩn về năng lực, trình độ chuyên môn pháp lý tối thiểu đối với các điều tra viên, không chỉ đơn thuần là bố trí điều tra viên từ cấp tỉnh về mà còn cần có chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, đặc biệt là các kỹ năng điều tra cơ bản, thu thập và đánh giá chứng cứ, đồng thời cơ chế kiểm soát quyền lực phải được đặc biệt chú trọng”, bà Lệ lưu ý.

Nữ đại biểu đề xuất, trước mắt có thể thí điểm ở một số địa bàn có điều kiện trước khi áp dụng rộng rãi.

Đại biểu Nguyễn Thanh Sang (TPHCM) tán thành quy định trưởng hoặc phó công an xã là điều tra viên do bộ máy chính quyền địa phương sắp tới chỉ còn cấp tỉnh và cấp xã.

Theo đại biểu, bố trí ở các xã từ 6 đến 7 điều tra viên trong tổng biên chế của công an cấp xã là phù hợp do khi một sự việc xảy ra không thể đợi ở trên được mà phải có lực lượng chuyên nghiệp tại chỗ.

“Hồ sơ vụ án hình sự bây giờ toàn độ mật trở lên, nên không thể nào cái gì cũng báo cáo qua công nghệ thông tin”, đại biểu đoàn TPHCM phân tích.

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến. Ảnh: Quốc hội

Mỗi xã có thể có từ 6 - 10 điều tra viên

Phát biểu tiếp thu, giải trình, Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, việc bổ sung thẩm quyền cho trưởng, phó công an xã là điều tra viên thẩm quyền điều tra, khởi tố là yêu cầu thực tiễn khi kết thúc công an điều tra cấp huyện.

“Trước đây chúng ta đã giao công an xã thực hiện một số nhiệm vụ, nhưng đây là lần đầu tiên tổ chức lực lượng điều tra ở cấp xã”, ông Tiến nói.

Viện trưởng Viện KSND tối cao trích dẫn báo cáo của cơ quan công an cho biết, dự kiến Bộ Công an bố trí khoảng từ 30-40 cán bộ công an xã, thậm chí ở địa bàn đặc biệt Hà Nội, TPHCM có thể 50 - 60 cán bộ.

“Số lượng điều tra viên tương ứng từ 6 - 7 hoặc 8 - 10 điều tra viên", ông Tiến thông tin.

Theo Viện trưởng Viện KSND tối cao, quy định trong dự thảo luật này quy định điều tra viên trung cấp trở lên mà là trưởng hoặc phó trưởng công an được thực hiện một số thẩm quyền ủy quyền trực tiếp của thủ trưởng hoặc Phó trưởng cơ quan điều tra.

“Trưởng hoặc phó trưởng công an được chỉ huy các điều tra viên của cấp xã để thực hiện, chứ không phải chỉ có 1 điều tra viên”, ông nhấn mạnh.