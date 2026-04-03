Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cho biết, việc thí điểm thông quan bình thường vào ngày cuối tuần tại luồng kiểm soát hàng hóa khu vực Cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái) đã ghi nhận kết quả tích cực sau 4 tuần triển khai, bắt đầu từ ngày 7/3/2026.

Trong 8 ngày cuối tuần tháng 3, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 1.484 xe, gồm 653 xe xuất khẩu và 831 xe nhập khẩu. Tổng trị giá hàng hóa đạt hơn 159,9 triệu USD, số thu thuế nhập khẩu đạt 13,089 tỷ đồng. Đã có 130 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục xuất nhập khẩu vào cuối tuần, trong đó có 28 doanh nghiệp mới.

Cầu Bắc Luân II, Cửa khẩu Móng Cái dần nhộn nhịp cuối tuần

Kết quả trên cho thấy nhu cầu thông quan ngoài giờ hành chính là rất lớn, đồng thời phản ánh hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chức năng hai bên biên giới trong việc tạo thuận lợi thương mại.

Tính từ đầu năm đến hết quý I/2026, tổng số phương tiện xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt 124.815 xe. Kim ngạch hàng hóa đạt hơn 4,12 tỷ USD, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 800,79 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Từ kết quả bước đầu, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát chi phí logistics, đồng thời tăng cường tuyên truyền để thu hút doanh nghiệp. Việc mở rộng thông quan 7 ngày/tuần đang được kỳ vọng sớm trở thành hiện thực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới.