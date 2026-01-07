Dịp cuối năm, Trạm biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đón hàng trăm lượt khách xuất, nhập cảnh mỗi ngày. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, những năm qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng nơi đây đã đồng bộ triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trang bị phục vụ công tác kiểm soát cửa khẩu.

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai vận hành 6 luồng làm thủ tục xuất nhập cảnh tự động và 8 buồng kiểm tra cho hành khách dùng hộ chiếu, giấy thông hành. Các hệ thống quét mã vạch, nhận diện khuôn mặt được ứng dụng rộng rãi, giúp giảm thời gian làm thủ tục từ khoảng 30 giây xuống chỉ còn 5 - 10 giây mỗi hành khách, tạo sự minh bạch, thuận lợi, đồng thời tiết kiệm nguồn nhân lực.

Chị Nguyễn Thị Nga (phường Lào Cai) cho biết, hộ chiếu của chị đã được lực lượng chức năng gắn mã vạch. Mỗi khi cần qua cửa khẩu chị đi bằng cửa tự động. Chỉ cần máy quét xác nhận mã vạch, vân tay, nhận diện gương mặt là cửa tự động mở và hoàn tất thủ tục nhanh chóng.

Người phụ nữ chia sẻ thêm, do nhu cầu công việc phải qua lại hai bên biên giới mỗi ngày, việc làm thủ tục nhanh chóng giúp chị tiết kiệm được rất nhiều thời gian. "Dịp Tết Dương lịch, dù lượng khách qua lại có đông nhưng tôi không mất công chờ đợi", chị vui vẻ nói.

Hệ thống cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (AutoGate) là điểm nhấn quan trọng trong mô hình cửa khẩu thông minh. Theo đó chỉ cần đăng ký dữ liệu sinh trắc học một lần và được cấp mã vạch riêng. Khi qua cửa, hành khách đặt giấy tờ, quét vân tay và nhận diện khuôn mặt. Nếu hợp lệ, cổng tự động mở. Quy trình đơn giản này đã giảm đáng kể áp lực công việc cho cán bộ cửa khẩu, nhất là vào mùa du lịch, thời điểm lưu lượng khách tăng cao.

Song song, đơn vị đẩy mạnh thực hiện dự án “Ứng dụng, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân phục vụ quản lý biên giới và kiểm soát xuất nhập cảnh” thuộc Đề án 06. Đây là bước tiến quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa quản lý xuất nhập cảnh do Bộ Quốc phòng quản lý. Hệ thống dữ liệu đồng bộ giúp giảm giấy tờ, hạn chế sai sót và nâng cao khả năng kiểm tra, đối chiếu.

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đón lượng lớn khách du lịch xuất, nhập cảnh mỗi ngày, đặc biệt vào dịp cuối năm.

Lượng lớn người xuất cảnh, nhập cảnh thường nhật tại đây là các cư dân biên giới đi làm công việc vận chuyển hàng hóa.

Thời điểm cuối năm, lưu lượng hàng hóa vận chuyển qua khu vực cửa khẩu tăng cao. Ngoài thực hiện các thủ tục xuất, nhập cảnh bằng biện pháp số hóa hiện đại, các cư dân qua lại hai bên cửa khẩu còn nghiêm túc chấp hành kiểm tra hàng hóa từ phía lực lượng chức năng nhằm đảm bảo đúng quy định.

Thượng tá Phan Đức Mạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cho biết mô hình cửa khẩu số và cửa khẩu thông minh đã tạo chuyển biến mạnh trong cải cách thủ tục hành chính và quản lý biên giới. "Chúng tôi tiếp tục cập nhật công nghệ, liên thông dữ liệu với các lực lượng để phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh nhất và minh bạch nhất", ông nói.