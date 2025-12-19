Ngày 10/12, ông Âu Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Hải quan, cùng đoàn công tác của Cục Hải quan đã tham gia Đoàn khảo sát tại khu vực cửa khẩu thông minh trên tuyến đường vận chuyển chuyên dụng hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 và tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089, thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị – Hữu Nghị Quan.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn và đại diện các sở, ngành, lực lượng chức năng của tỉnh về công tác triển khai thực hiện Đề án thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh theo Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 17/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Âu Anh Tuấn lại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Cục Hải quan đã báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 17/8/2024 và Quyết định số 2521/QĐ-BTC ngày 24/10/2024 của Bộ Tài chính về kế hoạch triển khai nhiệm vụ. Nội dung báo cáo tập trung vào quy trình, thủ tục hải quan, cũng như công tác giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu thông minh dự kiến triển khai tại hai tuyến đường vận chuyển chuyên dụng thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị – Hữu Nghị Quan.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan cũng nêu rõ nội dung sửa đổi Nghị định số 85/2019/NĐ-CP và dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các thủ tục hành chính đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh cũng được trao đổi, đồng thời đề xuất một số kiến nghị với UBND tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới.

Đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Cục Hải quan tiếp tục trao đổi với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để sớm có phản hồi đối với bản chào dự thảo Thoả thuận, tiến tới đàm phán, ký kết thoả thuận hợp tác và chia sẻ dữ liệu thông tin hàng hóa xuất nhập khẩu. Đồng thời, phía Lạng Sơn cũng mong muốn Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm về quy trình quản lý, vận hành các giải pháp công nghệ kỹ thuật cửa khẩu thông minh, đặc biệt là phương tiện tự hành như xe container không người lái và hệ thống điều hành.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lạng Sơn kiến nghị Hải quan hai bên phối hợp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số và tự động hoá trong quản lý, vận hành hoạt động logistics qua biên giới, từng bước hình thành hệ thống quản lý logistics thông minh, đồng bộ, hiện đại.

Mục tiêu là nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm nghiệm đối với các mặt hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, nhất là trong mùa vụ cao điểm, qua đó đẩy nhanh tốc độ thông quan, giảm rủi ro và hạn chế tác động đến chất lượng nông sản do chậm thông quan.

