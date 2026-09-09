Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và phu nhân.

Theo Cổng TTĐT Quốc hội, đón đoàn tại sân bay, về phía Mông Cổ có Chủ tịch nhóm nghị sĩ Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam J.Bayarmaa, Đại sứ Mông cổ tại Việt Nam Ganbaatar Hulan, lãnh đạo Vụ của Văn phòng Quốc hội và Bộ Ngoại giao Mông Cổ.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Hai thiếu nữ Mông Cổ tặng khăn Khadag, mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân dùng bánh Aaruul (bánh sữa) theo nghi thức đón khách truyền thống của Mông Cổ.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ tiếp tục phát triển tích cực, đặc biệt sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 9/2024, mở ra khuôn khổ mới để thúc đẩy hợp tác ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam - Mông Cổ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, cả trên bình diện song phương và đa phương, nhất là trong hợp tác nghị viện; qua đó mở thêm những động lực mới cho quan hệ hai nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên.

Sau 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm năm 2024, quan hệ Việt Nam - Mông Cổ đang bước vào một giai đoạn phát triển rất tích cực, với nhiều điểm sáng rõ nét và thực chất hơn.

Dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Mông Cổ còn rất lớn, từ khai khoáng, giáo dục - đào tạo, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân đến những lĩnh vực mới nhiều tiềm năng, trong đó đáng chú ý là phát triển năng lượng tái tạo tại Mông Cổ.

Hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 155 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 100 triệu USD. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã và đang triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng tại Mông Cổ.

Hai thiếu nữ Mông Cổ tặng khăn Khadag và mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng phu nhân ăn bánh Aaruul chấm sữa. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước được duy trì và ngày càng được thúc đẩy. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là dịp để cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, quản trị quốc gia; đồng thời phát huy vai trò của Quốc hội trong giám sát, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, chuyển hóa các cam kết thành chương trình, dự án...