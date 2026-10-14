Ba năm vượt qua điều trị ung thư vú với những mất mát về thể chất và tinh thần, người phụ nữ mong muốn được tái tạo bầu ngực, tìm lại vóc dáng và sự tự tin.

Tái tạo vòng 1

Bà P.T.B.L (55 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện K (Hà Nội) đã được phẫu thuật tạo hình 3 trong 1 thành công, hiện sức khỏe ổn định, tự tin với 2 bên ngực cân đối.

Năm 2023, khi được chẩn đoán ung thư vú phải giai đoạn T2N1M0, người phụ nữ này bắt đầu hành trình điều trị với 8 chu kỳ hóa chất tân bổ trợ, phẫu thuật cắt tuyến vú phải và xạ trị. Những phương pháp điều trị ấy là các bước quan trọng để kiểm soát căn bệnh nhưng cũng để lại một thay đổi lớn về hình thể mà người phụ nữ phải học cách thích nghi trong cuộc sống.

Ba năm sau, khi tình trạng bệnh được đánh giá ổn định, bà L. tiếp tục thực hiện mong muốn tái tạo cân đối hai bên ngực.

Tháng 9/2026, các bác sĩ xác định sức khỏe bệnh nhân đảm bảo, đủ điều kiện phẫu thuật tạo hình và đưa ra phương án tái tạo vú phải bằng vạt cơ thẳng bụng.

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân. Ảnh: Thái Hà.

PGS.TS.BS Lê Hồng Quang - Trưởng khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K cùng ê-kíp trong khoa thực hiện. Bác sĩ lấy vạt mô vùng bụng, tái tạo vú phải bằng vạt cơ thẳng bụng và tạo hình vú trái bằng túi ngực.

Ở bên ngực khuyết, ê-kíp sử dụng mô tự thân từ vùng bụng để tái tạo thể tích, bên cạnh đó, tái tạo ngực trái bằng túi ngực. Đây là kỹ thuật đòi hỏi sự tính toán về lượng mô sử dụng, đặc điểm giải phẫu và hệ thống mạch máu nuôi vạt, đồng thời đặt ra yêu cầu phục hồi hình thể hài hòa giữa hai bên và theo dõi chặt chẽ sau phẫu thuật.

Phương án sử dụng mô tự thân được xây dựng trên cơ sở đánh giá chuyên môn đối với tình trạng cụ thể của người bệnh, thay vì áp dụng một lựa chọn chung cho mọi trường hợp. Đây cũng là điểm tạo nên ý nghĩa của phương án “3 trong 1” khi việc tái tạo bên ngực đã mất và tạo hình bên còn lại được đặt trong một kế hoạch phẫu thuật thống nhất. Đây là kỹ thuật tạo hình cao cấp và khó thực hiện bậc nhất giúp mang lại sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

6 dấu hiệu cần nhớ

Tại Bệnh viện K, trong khuôn khổ chương trình Tháng 10 hồng – tháng nâng cao nhận thức về phòng chống ung thư vú, các bác sĩ Khoa Ngoại vú triển khai phương án phẫu thuật tái tạo và tạo hình vú cho gần 20 bệnh nhân.

Ung thư vú là một trong những bệnh lý ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ hiện tỷ lệ điều trị thành công ngày càng cao.

Tuy nhiên, việc phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến vú để loại bỏ khối u thường để lại tổn thương lớn về tâm lý, khiến không ít chị em đối mặt với sự mặc cảm, tự tin và giảm chất lượng cuộc sống.

Ê-kíp phẫu thuật cho bà L. Ảnh: T.Hà.

Các bác sĩ tại Khoa Ngoại Vú khuyến cáo phụ nữ cần chủ động quan sát những thay đổi bất thường ở tuyến vú và thăm khám sớm khi cần thiết có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện bệnh:

- Thay đổi kích thước, hình dạng vú: Một bên vú to lên bất thường, biến dạng hoặc cương cứng kéo dài.

- Đau tức kéo dài: Đau vú bất thường, dai dẳng hoặc tăng dần.

- Thay đổi da và núm vú: Da vú đỏ, dày, sần sùi hoặc núm vú tụt vào trong.

- Nổi u, cục: Xuất hiện khối bất thường ở vú.

- Nổi hạch nách: Có khối hoặc hạch mới xuất hiện.

- Chảy dịch, máu đầu vú: Núm vú tự chảy dịch, đặc biệt là dịch lẫn máu.

Các dấu hiệu này không đồng nghĩa chắc chắn mắc ung thư nhưng cần được thăm khám sớm.

Phẫu thuật ung thư phổi với vết mổ chỉ 3cm Theo TS.BS Ngô Gia Khánh, nếu trước đây người bệnh phẫu thuật cắt phổi có thể phải nằm viện cả tháng, thì nay với kỹ thuật nội soi qua đường rạch khoảng 3cm, thời gian nằm viện chỉ còn 3-5 ngày, giúp người bệnh giảm đau và phục hồi nhanh hơn.

Số ca ung thư vú tăng liên tục, chưa đến 20% phụ nữ tự khám hằng tháng Tần suất mắc và tử vong do ung thư vú đã tăng không ngừng trong 15 năm qua và được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong nhiều thập kỷ tới.