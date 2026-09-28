Ngày 28/9, Bệnh viện K (Hà Nội) thông tin về ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhân mắc 2 loại ung thư cùng lúc. Người phụ nữ 45 tuổi đi khám vì ra máu âm đạo sau quan hệ vợ chồng, phát hiện ung thư cổ tử cung. Đáng chú ý, người bệnh không có bất kỳ triệu chứng tiêu hóa nào nhưng nội soi cùng đợt khám lại ghi nhận ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

Khi soi cổ tử cung của bệnh nhân, bác sĩ phát hiện một polyp tại ống cổ tử cung. Mẫu bệnh phẩm được sinh thiết cho kết quả ung thư biểu mô tuyến cổ tử cung.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy tổn thương nằm ở thành trước ống cổ tử cung, dài khoảng 12 mm. Khối u còn khu trú tại cổ tử cung, chưa ghi nhận dấu hiệu lan ra ngoài hoặc hạch vùng chậu.

Các bác sĩ mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trong quá trình thăm khám, người bệnh được nội soi dạ dày dù không có các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi hay khó chịu đường tiêu hóa. Kết quả cho thấy, tại hang vị xuất hiện một vùng niêm mạc lõm nhẹ, kích thước khoảng 3cm. Sinh thiết xác định đây là ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

Ê-kíp Khoa Ngoại Quán Sứ 1 phối hợp với Khoa Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ thực hiện phẫu thuật nội soi, xử lý đồng thời hai bệnh lý trong một ca mổ.

Các bác sĩ thực hiện cắt dạ dày và nạo vét hạch qua nội soi, kết hợp sử dụng chất chỉ thị huỳnh quang Indocyanine Green (ICG) nhằm hỗ trợ xác định tổn thương và bản đồ hạch.

Ngoài ra, người bệnh được phẫu thuật nội soi cắt tử cung triệt căn, đồng thời xác định hạch cửa bằng ICG để hỗ trợ đánh giá hệ thống hạch vùng chậu.

Ê-kíp cũng sử dụng hệ thống nội soi 3D trong phẫu thuật. Hình ảnh không gian ba chiều giúp phẫu thuật viên quan sát rõ hơn các cấu trúc giải phẫu và thao tác qua những đường mổ nhỏ thay vì phải mở bụng lớn.

Theo các bác sĩ tại Khoa Ngoại Quán Sứ 1, ung thư cổ tử cung có thể được phát hiện từ giai đoạn tổn thương tiền ung thư. Các phương pháp tầm soát như xét nghiệm HPV và tế bào cổ tử cung giúp ghi nhận những bất thường trước khi bệnh tiến triển thành ung thư xâm lấn.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng mới đi khám. Với các bệnh lý có thể diễn tiến âm thầm, khám và tầm soát phù hợp theo độ tuổi, nguy cơ cá nhân là một trong những cách giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

Với ung thư dạ dày, việc có cần nội soi tầm soát hay không nên được trao đổi với bác sĩ dựa trên tuổi, tiền sử gia đình và các yếu tố nguy cơ như nhiễm Helicobacter pylori, hút thuốc hoặc chế độ ăn nhiều thực phẩm muối.

Chuyên gia BV Bạch Mai chỉ ra 4 tác nhân gây ung thư phổi dù không hút thuốc Ngoài hút thuốc lá, khói thuốc thụ động, ô nhiễm không khí, phơi nhiễm nghề nghiệp và một số yếu tố bệnh lý, di truyền cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Những thói quen bào mòn và kích hoạt tế bào ung thư ở dạ dày Ăn mặn, thường xuyên dùng đồ muối chua, hút thuốc, uống nhiều rượu bia và nhiễm H. pylori có thể âm thầm làm tổn thương niêm mạc dạ dày, làm tăng nguy cơ ung thư.