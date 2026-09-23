Tối 23/9, NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thuỳ Anh tổ chức đám cưới tại một khách sạn ở Hà Nội. Trước đó nhiều ngày, cặp đôi nhiều lần chụp ảnh cưới theo các concept khác nhau, chia sẻ quá trình chuẩn bị đám cưới và cả sự hồi hộp trước ngày lên xe hoa dù đây không phải là lần đầu tiên của họ.

Ngọc Quỳnh và Thuỳ Anh

Trong clip ghi lại khoảnh khắc cô dâu và chú rể trao nhau lời thề ước trong đám cưới được NSƯT Ngọc Quỳnh chia sẻ, có thể thấy cô dâu Thuỳ Anh đã nhiều lần bật khóc vì xúc động.

Cô nhắn nhủ chồng: "Dù ai nói gì đi chăng nữa, với em anh vẫn luôn là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã dành tặng. Hãy cùng hạnh phúc bên nhau ít nhất 40 năm nữa anh nhé!".

Còn diễn viên Ngọc Quỳnh nói: "Chúng ta đến với nhau có thể không sớm nhưng chưa bao giờ là muộn. Anh đã sống nhiều cuộc đời qua những vai diễn nhưng có lẽ vai diễn mà anh muốn diễn lâu nhất là làm được làm chồng của em" khiến cô dâu và cả khán phòng vỡ oà.

Cặp đôi chụp ảnh cùng bạn bè trong ngày cưới.

Ngọc Quỳnh sinh năm 1980 còn Thuỳ Anh sinh năm 1987. Họ từng là đồng nghiệp ở Nhà hát Kịch Hà Nội trước khi trở thành người yêu và chính thức công khai vào năm 2024. Cặp đôi đã về chung nhà một thời gian trước khi quyết định làm đám cưới. Đây là đám cưới lần 3 của nam diễn viên còn Thuỳ Anh cũng trải qua 1 lần đổ vỡ và làm mẹ đơn thân nhiều năm.

Trước đó, trả lời VietNamNet về việc có e ngại hay lo lắng khi diễn viên Ngọc Quỳnh từng kết hôn hay không, Thùy Anh thẳng thắn chia sẻ: "Ai cũng có quá khứ và tôi trân trọng điều đó! Có quá khứ của anh ấy mới có anh ấy của ngày hôm nay”.

Hai diễn viên chụp ảnh tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Nữ diễn viên nói thêm: "Mọi người thường nhắc đến việc anh ấy cưới nhiều lần nhưng mọi người hầu như lại không để ý đến việc 15 năm rồi bây giờ tôi mới có người ở bên cạnh. Vậy hãy nhìn vào mặt tích cực để luôn thấy cuộc sống đẹp hơn”.

Ảnh, video: FBNV