Ca sĩ MONO gặp sự cố khó thở và hít phải khói độc do vô tình tháo mặt nạ bảo hộ trong quá trình tập huấn tại chương trình thực tế "Chiến sĩ quả cảm" do Bộ Công an phối hợp tổ chức.