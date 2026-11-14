Trong bối cảnh người mua bất động sản ngày càng thận trọng, Mont Realty chủ động phát triển các điểm kết nối trực tiếp tại An Khánh, Tân Tây Đô và Nam Trung Yên nhằm tối ưu chất lượng tư vấn và mang đến những giá trị thực tế nhất cho thị trường.

Đến gần hơn với thị trường

Thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh rõ nét hơn. Khi nguồn cung được bổ sung, người mua có nhiều lựa chọn hơn và khả năng tiếp cận thông tin ngày càng dễ dàng, vai trò của đơn vị phân phối cũng đang thay đổi.

Theo đại diện Mont Realty, khi người mua ngày càng thận trọng, việc có mặt trực tiếp tại những khu vực dự án phát triển giúp doanh nghiệp rút ngắn khoảng cách với khách hàng và cập nhật thị trường nhanh hơn. Đây là một trong những định hướng Mont Realty đang triển khai tại Hà Nội.

Dù mới gia nhập thị trường, Mont Realty đã có cơ hội đồng hành và chứng minh năng lực cùng nhiều chủ đầu tư và đơn vị phát triển lớn như, NobleX Group tại Noble Tây Thăng Long, MIK Group tại Imperia Sky Park hay SJ Group tại Vista Nam An Khánh… Mỗi dự án mang đến một bài toán khác nhau về sản phẩm, khu vực, chân dung khách hàng và cách tiếp cận thị trường.

Chính những trải nghiệm đó giúp đội ngũ Mont Realty từng bước tích lũy hiểu biết thực tế, thay vì chỉ tiếp cận bất động sản dưới góc nhìn của một đơn vị bán hàng.

Trụ sở là nơi trực tiếp gặp gỡ, làm việc cùng các đối tác của Mont Realty

Từ nền tảng tại Nam Trung Yên, Mont Realty hiện đã mở rộng thêm các điểm hiện diện tại KĐT An Khánh và Tân Tây Đô. Theo doanh nghiệp, việc mở rộng này không đơn thuần nhằm tăng số lượng văn phòng, mà hướng tới xây dựng các điểm kết nối giữa thị trường, sản phẩm, đội ngũ tư vấn và khách hàng.

Các điểm hiện diện được định hướng trở thành nơi khách hàng trực tiếp tìm hiểu và kiểm chứng thông tin.

Tại An Khánh, đội ngũ công ty có điều kiện bám sát hơn nhịp phát triển của khu Tây và những dự án đang hình thành tại khu vực. Tại Tân Tây Đô, sự hiện diện của văn phòng giúp mở rộng khả năng kết nối với khách hàng ở phía Tây và Tây Bắc Hà Nội. Trong khi đó, trụ sở tại Nam Trung Yên tiếp tục đóng vai trò là điểm kết nối trung tâm trong hoạt động vận hành và phát triển hệ thống.

Theo đại diện công ty, việc lựa chọn các vị trí này vì thế không chỉ là câu chuyện mở rộng quy mô, mà còn phản ánh cách Mont Realty tiếp cận thị trường: ở gần hơn với nơi sản phẩm đang phát triển và gần hơn với nơi khách hàng đang đưa ra quyết định.

Xây dựng niềm tin từ những giá trị thực tế

Mont Realty cũng ghi dấu khi được ghi nhận tại chương trình Sao vàng Thương hiệu Quốc gia 2026. Theo đại diện công ty, với một thương hiệu còn trẻ như Mont Realty, những ghi nhận này mang ý nghĩa khích lệ doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hệ thống nhận diện, đội ngũ, mạng lưới văn phòng và chất lượng dịch vụ.

Ông Hoàng Thịnh - Tổng Giám đốc Mont Realty chia sẻ: “Một thương hiệu muốn đi xa thì không thể chỉ dựa vào những thành tích của ngày hôm nay. Mont Realty muốn xây dựng một thương hiệu có năng lực để phát triển, có bản sắc để khác biệt và có giá trị để được tin tưởng trong dài hạn. Đó là hành trình chúng tôi đang theo đuổi và cũng là điều Mont Realty cam kết tiếp tục thực hiện trong những năm tới.”

Trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh và lượng thông tin ngày càng lớn, doanh nghiệp xác định chất lượng tư vấn và khả năng cung cấp thông tin đáng tin cậy sẽ ngày càng quan trọng.

Theo đó, việc mở rộng hiện diện tại Hà Nội không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển quy mô mà còn là cách Mont Realty gia tăng điểm chạm thực tế, đưa thương hiệu đến gần hơn với thị trường và khách hàng.

(Nguồn: Mont Realty)