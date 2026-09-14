Phía tây trở thành tâm điểm phát triển sôi động bậc nhất Thủ đô

Từ định hướng phát triển trung tâm công nghệ, giáo dục đến việc đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, phía tây Hà Nội đang vươn mình trở thành tâm điểm phát triển sôi động bậc nhất Thủ đô, thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư và làn sóng dịch chuyển dân cư chất lượng cao.

Theo quy hoạch, trục Đại lộ Thăng Long - Hồ Tây - Ba Vì được định hướng trở thành một trong những hành lang phát triển quan trọng của phía Tây. Dọc theo trục này, các khu đô thị được định hướng phát triển theo mô hình đô thị nén, mật độ cao, gắn với các đầu mối giao thông công cộng (TOD) và hệ thống đường sắt đô thị.

Phía tây Hà Nội được định hướng phát triển thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng trong quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Sự phát triển của hạ tầng đã tạo thêm động lực cho giá trị bất động sản tại những khu vực có vị trí thuận lợi về kết nối. Theo đó, những dự án được quy hoạch bài bản, đón đầu quy hoạch TOD và nằm tại các vị trí chiến lược như trục Vành đai 3.5 đang trở thành tâm điểm "săn đón" của cả người mua ở thực và các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Moonlight 2 - Vị tria tâm điểm quy hoạch phía tây

Nằm ngay tại vị trí "trái tim" của trục phát triển phía tây, Moonlight 2 hưởng trọn lợi thế từ làn sóng quy hoạch hạ tầng của Thủ đô. Đây là tòa căn hộ cao cấp gồm 21 tầng với 494 căn hộ, được Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc [GA1] đầu tư và phát triển tại lõi Khu đô thị Anlac Green Symphony.

Từ dự án, cư dân tương lai có thể thuận tiện tiếp cận trung tâm việc làm, dịch vụ như Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy; chuỗi đô thị mới An Khánh, Tây Mỗ, Smart City; hành lang công nghệ - khoa học - giáo dục đang phát triển tại Quốc Oai, Hòa Lạc, Sơn Tây.

Moonlight 2 nằm trên mặt Đại lộ Ánh Trăng, kết nối thuận tiện đến các trung tâm phát triển của Hà Nội. Ảnh phối cảnh

Toạ lạc tại vị trí đắt giá trong vành đai Quy hoạch Hà Nội 100 năm, Moonlight 2 còn đón đầu tiềm năng phát triển nhờ nằm sát tuyến Metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) dài 39,61 km, đi qua 18 xã/phường của TP. Hà Nội. Việc nằm tại “giao điểm vàng” của các tuyến metro huyết mạch gồm metro số 3, 4, 5, 6, 7 và 8 cũng giúp dự án kiến tạo hệ sinh thái di chuyển thông minh, rút ngắn thời gian kết nối nội đô còn vài phút và định hình tâm điểm sống mới tại phía tây Thủ đô.

Bên cạnh mạng lưới đường sắt đô thị, dự án còn tiếp giáp các trục giao thông quan trọng như Vành đai 3.5, đường 70 và Đại lộ Thăng Long. Kết nối trực tiếp trung tâm Thủ đô qua đường nội thị Trịnh Văn Bô, Mỹ Đình, cư dân có thể di chuyển nhanh chóng tới khu vực Giảng Võ và Hoàn Kiếm trong khoảng 10 - 15 phút. Những lợi thế này tạo nên một cấu trúc kết nối đa chiều cho Moonlight 2, vừa giúp tiếp cận khu vực trung tâm nhanh chóng, vừa dễ dàng giao thoa với các cực phát triển năng động xung quanh.

Sống trọn chất xanh nơi phía tây Hà Nội

Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2 sở hữu khuôn viên độc lập với 4 mặt thoáng giữa đại đô thị 57ha Anlac Green Symphony. Với mật độ xây dựng chỉ 25,1% cùng 49% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng cảnh quan, quy hoạch giới hạn 494 căn hộ tại đây giúp giải tỏa áp lực hạ tầng nội khu. Điều này mang tới một môi trường sống trong lành, tái tạo năng lượng và bảo vệ sức khỏe dài lâu. Đây được đánh giá là một mật độ xanh hiếm có, minh chứng cho tư duy quy hoạch lấy con người làm trung tâm.

Moonlight 2 thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái xanh và tiện ích đồng bộ của Anlac Green Symphony. Ảnh phối cảnh

Bên cạnh chuỗi hơn 20 tiện ích nội khu chuẩn 5 sao như vườn mái Moonlight Sky Garden, bể bơi 4 mùa Moonlight Sky Pool, trung tâm thương mại,... cư dân tương lai còn được hưởng trọn hơn 40 tiện ích đại đô thị Anlac Green Symphony. Điểm nhấn là hệ thống 3 công viên chủ đề và trường liên cấp Đoàn Thị Điểm ngay trong nội khu. Tất cả đã vận hành đồng bộ tạo nên một hệ sinh thái “all-in-one” hoàn chỉnh, cộng hưởng với cộng đồng đã hiện hữu của toàn đô thị để nâng tầm giá trị sống.

Nhà phát triển và đầu tư bất động sản Anlac Group với triết lý tạo ra sản phẩm tốt lành cho xã hội cùng tiềm lực tài chính mạnh mẽ, tuân thủ pháp luật, cam kết chặt chẽ về tiến độ và chất lượng xây dựng. Moonlight 2 đã được cấp phép bán nhà ở hình thành trong tương lai với lợi thế về hạ tầng, không gian sống xanh rộng lớn của một đô thị đã “sáng đèn” kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư bền vững, mà còn hình thành cộng đồng ưu tú, góp phần thay đổi diện mạo đô thị phía tây Hà Nội theo hướng hiện đại, xanh và đồng bộ

Phương Dung