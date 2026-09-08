Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) vừa thông báo về việc thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm của Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC) để thu hồi nợ.

Theo thông báo, các tài sản này được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản cấp tín dụng mà HDBank dành cho Địa ốc Hoàng Quân từ đầu năm 2024. Tính đến cuối quý II, dư nợ của Địa ốc Hoàng Quân tại HDBank còn khoảng 895 tỷ đồng.

Một chung cư nhà ở xã hội tại TPHCM do Địa ốc Hoàng Quân đầu tư. Ảnh: T.L

Danh mục tài sản của Địa ốc Hoàng Quân mà HDBank dự kiến thu giữ gồm 26 thửa đất tại TPHCM, tổng diện tích hơn 3.660m2.

Cụ thể, 4 thửa đất thuộc dự án Khu dân cư Saigonres tại phường 7, quận 8 cũ, có diện tích từ khoảng 200-290m2 mỗi thửa, tổng cộng gần 1.000m2; 14 thửa đất khác nằm tại khu dân cư Phú Lợi, phường 7, quận 8 cũ, phần lớn có diện tích khoảng 120m2/thửa; 8 thửa còn lại tọa lạc tại phường Phú Hữu, quận 9 cũ, với diện tích khoảng 126m2 mỗi thửa.

Bên cạnh các thửa đất, tài sản bảo đảm của Địa ốc Hoàng Quân còn bao gồm toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu hoặc phát sinh trong tương lai liên quan đến hoạt động đầu tư, khai thác tại dự án Khu nhà ở biệt thự và chung cư ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 cũ, nay thuộc phường Cát Lái, TPHCM.

Tuy nhiên, phạm vi tài sản này không bao gồm 35 căn hộ và 4 căn biệt thự đã được bán, chuyển nhượng, cho thuê hoặc hoán đổi.

HDBank cho biết thời điểm dự kiến bắt đầu thu giữ tài sản là ngày 25/9. Việc thu giữ được thực hiện cho đến khi Địa ốc Hoàng Quân hoàn tất nghĩa vụ thanh toán khoản nợ.

Địa ốc Hoàng Quân là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, với phân khúc chính là nhà ở xã hội. Những năm gần đây, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc kinh doanh.

Năm 2026, Địa ốc Hoàng Quân đặt mục tiêu doanh thu 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng. Sau 6 tháng, doanh nghiệp đạt hơn 70 tỷ đồng doanh thu và gần 16 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tương đương khoảng 6% và 13% kế hoạch năm.