Không còn cảnh "ngày đói ngày no"

Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường xe công nghệ những năm gần đây đã mở ra cơ hội việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Tuy nhiên, phía sau sự linh hoạt về thời gian là nỗi lo thường trực của nhiều tài xế khi thu nhập không ổn định. Có những ngày liên tục nhận được cuốc xe, nhưng cũng có những ngày chạy hàng giờ vẫn không đạt doanh thu như kỳ vọng.

Hiểu được tâm tư của các tài xế, thay vì chỉ đơn thuần tập trung gia tăng số lượng chuyến xe, hãng gọi xe công nghệ Moovtek lựa chọn cách tiếp cận khác: Tập trung vào việc nâng cao thu nhập thực nhận để giúp tài xế đảm bảo cuộc sống.

Nền tảng áp dụng chính sách chiết khấu 14% đối với đối tác tài xế xe máy và 21% với đối tác tài xế ô tô. Theo doanh nghiệp, đây là mức chiết khấu cạnh tranh trên thị trường, giúp tài xế giữ lại phần lớn doanh thu từ mỗi chuyến xe.

Cùng với đó là chương trình thưởng ngày lên tới 120.000 đồng dành cho tài xế xe máy và 600.000 đồng đối với tài xế ô tô. Các chương trình thi đua theo tuần, theo tháng cũng được triển khai thường xuyên nhằm tạo thêm động lực cho những tài xế hoạt động tích cực.

Xóa nỗi lo chạy nhiều chuyến nhưng thu nhập vẫn thấp

Chính sách được Moovtek nhấn mạnh nhất là "Đảm bảo thu nhập" dành cho đội tài xế chuyên. Theo đó, nếu tài xế hoàn thành đủ số chuyến theo yêu cầu nhưng thu nhập thực nhận vẫn thấp hơn mức cam kết, hệ thống sẽ tự động bù phần chênh lệch.

Với đội xe máy, mức thu nhập đảm bảo là 1,8 triệu đồng/tuần (khoảng 260.000 đồng/ngày), chưa gồm thưởng. Chẳng hạn, nếu tài xế đủ điều kiện nhưng chỉ thực nhận 1,1 triệu đồng/tuần sau khấu trừ, Moovtek sẽ bù thêm 700.000 đồng để đủ mức cam kết. Cộng cả tiền thưởng, thu nhập tối thiểu theo chính sách có thể đạt khoảng 11 triệu đồng/tháng.

Hình ảnh màn hình kiểm tra thu nhập và phần được bù thêm của tài xế

Trao con cá, trao cả cần câu

Bên cạnh các chính sách hướng tới nhóm tài xế đã sở hữu sẵn phương tiện, đội ngũ Moovtek còn tạo điều kiện để những người không sở hữu phương tiện, hay những cá nhân đang muốn chuyển từ xe xăng sang xe điện để tiết kiệm chi phí, vẫn có thể tìm thấy cơ hội. Với nhóm tài xế này, Moovtek phát triển mô hình Moovteam xe máy, cho phép nhận lương hàng tháng cũng như nhận xe để hoạt động mà không phải bỏ ra hàng triệu đồng ngay từ ban đầu.

Theo chương trình, tổng thu nhập tối thiểu của tài xế tham gia Moovteam xe máy có thể đạt đến 9 triệu đồng mỗi tháng. Với một tài xế đạt thu nhập 120.000 đồng mỗi ngày, sau khi cộng lương cứng, phần chiết khấu được hưởng và tiền thưởng ngày, khoản thu nhập thực nhận có thể lên tới hơn 300.000 đồng/ngày.

Đối với Moovteam ô tô, ngoài lương cứng và thưởng chuyên cần, tài xế còn được hưởng mức chia sẻ doanh thu lên đến 50% cùng hệ thống thưởng theo ngày, tuần, tháng và quý. Nhờ đó, khi hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động, tổng thu nhập có thể đạt từ 35 triệu đồng/tháng.

Moovtek cho biết tài xế chỉ cần đặt cọc 500.000 đồng để nhận xe máy điện Evo Grand; 1 triệu đồng để nhận xe điện Vinfast Herio Green và bắt đầu làm việc. Ngoài thu nhập từ các chuyến xe, tài xế được hưởng lương cứng 4,6 triệu đồng/tháng (đối với xe máy), 7 triệu đồng/tháng (đối với ô tô) cùng thưởng theo hiệu suất.

Tài xế Moovteam được ký hợp đồng trực tiếp, hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định. Đồng thời, Moovtek chi trả chi phí bảo dưỡng, bảo hiểm và đăng kiểm xe, giúp giảm gánh nặng vận hành. Doanh nghiệp cũng triển khai chương trình mua xe trả chậm, tạo điều kiện để tài xế sở hữu xe.

Sau thời gian làm việc, phương tiện sẽ được doanh nghiệp chuyển nhượng cho tài xế theo giá trị còn lại sau khấu hao. Với mẫu VinFast Herio Green có giá niêm yết 499 triệu đồng, mức giá dự kiến sau khoảng ba năm là khoảng 350 triệu đồng và có thể trả góp trong 2-3 năm. Trong thời gian trả góp, tài xế vẫn được hưởng đầy đủ lương, thưởng và các chế độ phúc lợi.

Ra mắt từ tháng 10/2025, Moovtek triển khai đầu tiên tại TP.HCM, cung cấp ba dịch vụ gồm xe máy, ô tô và xe ghép, với mức giá thấp hơn khoảng 10-20% so với mặt bằng chung. Chương trình thưởng nóng đặc biệt Tháng 8 & Tháng 9 Bên cạnh chính sách dài hạn, doanh nghiệp cũng triển khai chương trình thưởng nóng trong chiến dịch tuyển dụng tháng 8 và 9. Theo đó, tài xế xe máy có thể nhận thưởng tới 2,4 triệu đồng, còn tài xế ô tô tối đa 3,9 triệu đồng khi đăng ký và kích hoạt trong thời gian diễn ra chương trình.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ MOOV)